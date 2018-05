Villingen-Schwenningen Tango und Schlager beleben den Villinger Kurgarten

Die Solisti di Salon erinnern am kommenden Sonntag, 6. Mai, ab 11 Uhr musikalisch an die Blütezeit des Areals.

Villingen-Schwenningen (cho) Im Oktober vergangenen Jahres fand die rundum gelungene Premiere des Kurgarten-Konzertes statt. Die Konzerte sollen im Sommer regelmäßig stattfinden und sind ein Baustein zur Wiederbelebung des idyllischen Villinger Kurgartens.

Jetzt steht das zweite Konzert an: Am kommenden Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr, spielen die Solisti di Salon. Sandor Varga (Violine), Daniel Kübler (Klavier) und Zenon Kazimierz-Strittmatter (Kontrabass) haben nicht nur Nostalgisches im Programm, sondern auch Musik mit Charme aus anderen Stilepochen. So spielen sie unter anderem Tango, Schlager, Walzer und andere mitreißende Melodien. Mit diesem Programm wollen sie an frühere Zeiten anknüpfen, als im Kurgarten noch oft Konzerte stattfanden und er für Villinger ein wichtiger Treffpunkt war.

Der Kurgarten ist ein wichtiges Zeugnis für die Blütezeit Villingens als Kneippkurort und ein Freundeskreis um Gartenarchitektin Anna Schrade möchte diese Erholungsoase wieder mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken und kulturell aufwerten. Im Freundeskreis engagieren sich der Städtische Seniorenrat, die Musikakademie, Anna Schrade, die sich im Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Wifög) um den Kurgarten kümmert und Wirtschaftsförderin Beate Behrens. Ein erster Schritt zur Aufwertung sind regelmäßige Konzerte im Kurgarten, die verstärkt Gäste anlocken sollen.

Die Musikakademie als Teil des Freundeskreises kümmert sich um die Konzerte und hat mit dem Auftakt im Oktober 2017 einen echten Volltreffer gelandet. "Obwohl es richtig kalt war, sind die Leute geströmt", schwärmt Gerhard Wolf. Man habe deutlich gemerkt, welchen Stellenwert der Kurgarten für die Villinger hat. "Und genau da wollen wir anknüpfen."

Die Konzerte soll jetzt im Frühling und Sommer regelmäßig stattfinden und die Leute in den Kurgarten locken. Geplant ist auch, das Ambiente rings um die Konzertmuschel stückweise zu verschönern und aufzuwerten. Dazu hat der Freundeskreis einige Sponsoren gefunden.