vor 37 Minuten SK Villingen-Schwenningen Täter versuchen mit Auto Notausgangstüre eines Elektronikfachgeschäfts aus der Verankerung zu reißen

Gescheitert sind am frühen Dienstagmorgen unbekannte Täter bei dem Versuch, in ein Elektronikfachgeschäft am "Vorderen Eckweg" einzudringen. Sie befestigten ein Seil an der Notausgangstüre und versuchten vergeblich mit einem Auto die ganze Türe aus der Verankerung zu reißen.