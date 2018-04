VS-Villingen TK Maxx: SÜDKURIER zu Gast auf dem Baustellen-Dach mit der besten Aussicht über VS-Villingen

Ein riesiger Kran hievt am Montagmorgen schwere Geräte der Klimaanlage auf das Dach der neuen TK Maxx-Filiale. Die Bickenstraße ist für zwei Stunden voll gesperrt. Der Ausblick über Villingen ist grandios. Mit Bildergalerie und Video!

Nur noch wenige Tage, dann möchte das Textilunternehmen TK Maxx seine Filiale im ehemaligen K&L-Ruppert-Gebäude am Latschariplatz eröffnen (wir berichteten). Die Umbauarbeiten an dem markanten Gebäude laufen auf Hochtouren, um den geplanten Eröffnungstermin am 9. Mai einzuhalten.

Viel zu tun haben daher auch Bauleiter Ralf Siemen und sein Team von der Firma Ingo Brunken aus Wiefelstede bei Oldenburg, die sich seit fast drei Monaten um die Installation der neuen Kälte- und Klimatechnik im Gebäude kümmern.

"Das ist meine bislang schönst Baustelle", schwärmt der 41-Jährige, der zusammen mit zehn Kollegen in unmittlebarer Nähe im Hotel Bären wohnt. Jedes Wochenende fährt er hunderte Kilometer zu seiner Familie nach Norddeutschland.

Am Montagmorgen wurden vier schwere Klimageräte von der Bickenstraße aus auf das Dach gehievt.

Ein Schwerlastkran der Firma Schwerzinger aus Hüfingen musste jeden Zentimeter seines Hebearmes ausreizen, um die tonnenschwere Technik in spitzem Winkel über die rund 25 Meter hohe Dachkante an den vorgesehenen Platz in der Gebäudemitte zu heben.

Die Bickenstraße im Bereich der Fußgängerzone war für diese Millimeterarbeit zwischen sieben und neun Uhr voll gesperrt. Viele Schüler und Passanten bestaunten den gewaltigen Kran von unten, der oben weit über die Villinger Dächer hinausragte.

Trotz der grandiosen Aussicht auf dem Baustellendach ist Siemen froh, dass das Großprojekt für seine Firma langsam auf die Zielgerade geht, die Baustellenabnahme bevorsteht und die Pendelei zu seiner Familie bald ein Ende hat.

Auf rund 2200 Quadratmetern Verkaufsfläche möchte TK Maxx seinen Kunden in Villingen täglich neue Schnäppchen der Top-Marken und Designer-Labels anbieten. Bis zu 45 Arbeitsplätze sollen in der neuen Filiale entstehen.

Geschichte

Bis 1968 stand an der Ecke Niedere-/Bickenstraße das Hotel Blume Post. Der Prachtbau wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. 1970 zog das Kaufhaus Bilka ein, das 1989 wegen mangelnder Rentabilität schließen musste. Später quartierte sich Woolworth ein, 1998 übernahm K&L Ruppert die Immobilie. Am 9. Mai 2018 soll die TK Maxx Filiale eröffnet werden.