Villingen-Schwenningen Sturm fällt mehrere tausend Bäume im Stadtwald

Rund 3000 bis 5000 Festmeter Sturmholz. Betreten auf eigene Gefahr. Forstamt beginnt mit Aufarbeitung. Forstwege sind bis Ende nächster Woche wieder fahrenfrei begehbar. Bahn bei Zollhaus wieder frei

Die Friedhöfe sind wieder begehbar, die am Mittwoch kurzfristig gesperrten Recyclinghöfe geöffnet. Doch das Orkantief Burglind hat Spuren hinterlassen. Vor allem im Stadtwald. Auf 3000 bis 5000 Festmeter Sturmholz schätzt Forstamtsleiter Tobias Kühn den Schaden im Wald. Das sind ungefähr die gleiche Anzahl von Bäumen, die der Orkan umgeblasen hat. Das Forstamt hat für Waldbesucher eine Warnung ausgesprochen. Derzeit gibt es noch viele "Hänger", entwurzelte Bäume, die jederzeit umstürzen können.

Es wird es wohl, je nach Witterung, März oder April werden, bis sämtliches Sturmholz aufgearbeitet ist, berichtet Kühn. Er hat inzwischen rund 15 Forstarbeiter aus dem Urlaub geholt, die bereits mit der Aufarbeitung begonnen haben. Zuerst werden die Forstwege freigemacht. Bis Mitte nächster Woche, so hofft Kühn, sind diese wieder nutzbar. Die Wanderwege werden erst anschließend freigemacht. Sollte es zwischenzeitlich aber richtig kalt und frostig werden, wird das Forstamt die Arbeiter in die jahreszeitlich übliche "witterungsbedingte Arbeitsunterbrechung" schicken. Dann würde die Instandsetzung der Wanderwege entsprechend länger dauern.

Die Sturmholzmenge beträgt etwa fünf bis sieben Prozent der jährlichen Einschlagmenge des Forstamtes. Das ist etwas weniger als Sturm Kyrill am 15. Januar 2007 hinterlassen hat. "Kein Drama für uns, aber lästig", erläutert Kühn. Denn die Sturmschäden verteilen sich quer durch den gesamten Forst. "Das ist für uns mühsam, da wir für die Aufarbeitung sehr viel Zeit investieren müssen", erläutert er. Aufgearbeitet werden muss das Holz zügig, um den Borkenkäferschädlingen im Sommer keine Nahrung zu geben. Nach wie vor sei es gefährlich, den Wald zu betreten, warnt Kühn. "Wer jetzt in den Wald geht, tut dies auf eigene Gefahr." Er geht aber davon aus, dass bis Ende nächster Woche die Forstwege wieder gefahrlos begangen werden können. Wer quer durch den Wald läuft, muss aber noch bis April damit rechnen, dass sturmgeschädigte Bäume umstürzen können.

Nachdem das Landratsamt am Mittwoch aus Sicherheitsgründen kurzfristig die Recyclinghöfe geschlossen hat, wurden sie gestern wieder in Betrieb genommen. Jetzt können Weihnachtsbäume wieder zu den regulären Öffnungszeiten zu den Recyclingzentren und Wertstoffhöfen gebracht werden, ab Montag, 8. Januar, auch zur Kompostanlage in der Niederwiesenstraße. Zusätzlich sind am Samstag, 13. Januar, von 14 bis 17 Uhr die Grüngutsammelstellen, etwa im Villinger Friedengrund, für Abgabe der Weihnachtsbäume geöffnet. Nur die Sammelstelle in Weigheim bleiben an diesem Tag geschlossen, teilt das Landratsamt mit.

Wieder in Betrieb ist die Bahnstrecke Rottweil Villingen. Der am Mittwochmittag beim Zollhaus entgleiste Reparaturzug der Bahn konnte bis nachts um 23.35 Uhr wieder flott gemacht und nach Rottweil gefahren werden. Am Donnerstag um 15 Uhr, so eine DB-Sprecherin, sei der Schienenverkehr wieder gelaufen.