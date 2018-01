Heftig blies gestern Sturmtief Burglind auch über Villingen-Schwenningen hinweg. Im Gegensatz zum Umland kam die Doppelstadt aber weitgehend glimpflich davon.

Die Feuerwehr musste mehrere Straßen von umgestürzten Bäumen freimachen, Personen kamen nicht zu Schaden. Einen größeren Einsatz hatte die Schwenninger Feuerwehr an der ehemaligen Waldschenke Douda an der Alten Tuttlinger Straße. Dort stürzte ein großer Baum aufs Dach und in die Stromoberleitung des Hauses. Es gab größeren Schaden.

Auch im Ortsteil Zollhaus stürzte eine große Tanne auf ein Wohnhaus. Die Feuerwehr entfernte den Baum.

Auf der Bahnstrecke zwischen Marbach und VS-Zollhaus entgleiste am Mittag ein Hilfszug. Das Fahrzeug hätte dort Bäume entfernen sollen, die auf die Gleise gestürzt waren. Der Zug fuhr aber auf einen Baum und entgleiste in der Folge. Die Feuerwehr musste den Dieselkraftstoff, der auslief, abpumpen. Niemand wurde verletzt. Diese Bahnstrecke von Villingen nach Schwenningen war stundenlang gesperrt.

In Villingen warf der Sturm einen Bauzaun in der Gerberstraße und einen Windfang am Gasthaus "Löwen" in der Oberen Straße um.

In Pfaffenweiler fegten Windböen Ziegel von den Dächern.

Zwischen Rietheim und Marbach standen die Felder unter Wasser.

Heute und morgen ist erneut stürmisches Wetter mit schweren Regenfälle angekündigt (mehr zum Sturm auf Seite Kreis und Region).

