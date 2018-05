Vililngen-Schwenningen Studie fordert Entwicklung von Innenflächen in den Ortschaften, diese wollen aber auch Neubaugebiete ausweisen.

Fachbüro präsentiert Studie im Technischen Ausschuss. In allen Stadtbezirken fehlen altersgerechte Wohnangebot. Nur dann können ältere Menschen in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und sie machen durch ihren Umzug Platz für Familien.

Wie entwickeln sich die Ortschaften in Zukunft weiter? Welcher Bedarf an Wohnflächen ist vorhanden und wie kann dieser Bedarf befriedigt werden? Um Antworten auf diese Fragen zu geben, hat die Stadtverwaltung Ortsentwicklungsstudien in Auftrag gegeben, die in allen Teilorten vorgestellt worden sind. Jetzt hat der Technische Ausschuss die Ergebnisse präsentiert bekommen. Dabei geht es auch klar um den Streit zwischen Stadtverwaltung und Ortschaften, ob und in welchem Umfang Neubaugebiete ausgewiesen werden dürfen.

Darum geht es: Um die Ortschaften mittel- und langfristig zu stärken, soll den Menschen eine Perspektive geboten werden, in ihrem Ort zu bleiben und auch Wohnflächen zu erwerben. In der Vergangenheit gab es oft Knatsch zwischen der Stadt und den Ortschaften, was die Ausweisung von Neubaugebieten angeht. Die Stadt fährt hier eine eher rigorose Linie und will möglichst keine oder nur wenige Neubauflächen ausweisen und entwicklen. Die Ortschaften sehen das anders und wollen Interessenten gerne attraktive Flächen anbieten. Ob die Teilorte wachsen sollen oder nicht, sei ganz klar eine politische Entscheidung, erklärt Knut Maier vom Büro Baldauf, das in fast zwei Jahren diese Entwicklungsstudien erstellt hat. Um diese Fragestellung sei es in der Studie nicht gegangen. Oberbürgermeister Kubon betonte, es gehe darum wie die Kommune langfristig mit ihren Ressourcen umgehe und da müsse man ganz klar auf vorhandene Infrastruktur setzen. Einfacher sei immer die Ausweisung von Neubaugebieten, die Entwicklung von Innenflächen ist komplizierter und aufwändiger.

Budget bereitstellen: Klar sei, dass die Entwicklung von Wohnflächen Geld kostet und dieses müsste die Stadt bereitstellen. Kubon wörtlich: "Ich weiß nicht, ob die bereitgestellten 200 000 Euro ausreichen." Diese Summe wird jetzt aber auf jeden Fall in den Haushalt eingestellt, um Grundstücke in den Ortschaften erwerben zu können. Dies ist eine mehrheitliche Empfehlung des Technischen Ausschusses an den Gemeinderat, der nächste Woche tagt.

Altersgerechtes Wohnen: Ein drängendes Problem in allen Ortschaften sind fehlende altersgerechte Wohnangebote. Wenn diese vorhanden wären, könnten ältere Menschen auch im hohen Alter in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben. Auf der anderen Seite, so Knut Maier, wird durch den Umzug der Senioren Wohnraum für Familien frei. In den Ortschaften seien jedoch Konzepte mit überschaubaren Wohneinheiten gefragt. Um hier Erfahrungen zu sammeln, soll in einem Teilort ein altengerechtes Wohnangebot geschaffen werden. Dem hat der Technische Ausschuss mehrheitlich zugestimmt. "Das altersgerechte Wohnen ist ganz wichtig, um die Stabilität der Ortschaften zu erhalten", so OB Kubon.

Die Kritikpunkte : CDU-Stadträtin Gudrun Furtwängler, auch Ortsvorsteherin von Rietheim, kritisierte die Fokussierung auf die Entwicklung der Innenbereiche. "Wir müssen auch Angebote schaffen an bebaubaren Flächen. Die Stadt wächst und wir müssen für die Zuzüge genügend Potenzial haben." Vielen Ortschaften brenne es auf den Nägeln, Wohnraum schaffen zu können. Außerdem wüssten alle Ortsvorsteher um die Baulücken in den Orten und hätten Kontakt zu den Eigentümern. "Aber viele wollen nicht verkaufen." Man hätte jetzt viel Statistik gehört, aber meistens entwickeln sich die Dinge "dann doch anders". Ernst Reiser von den Freien Wählern sieht das ähnlich: "Wir nehmen die Studie zur Kenntnis, sind aber sehr skeptisch." Grundsätzlich solle der Markt das regeln, Eingriffe seien immer schlecht. Dirk Caroli von der FDP: "Klar, altersgerechtes Wohnen macht Sinn." Er bemängelte aber, dass eine Familie, die bei der Stadt nach einem Grundstück fragt, egal wo, eine Abfuhr bekommt. "Da müssen wir handeln und auch Neubaugebiete ausweisen."

Lob für Studie: Helga Baur von den Grünen begrüßte die Vorlage. "Es ist positiv, dass hier gilt, Innenentwicklung vor Außenentwicklung." Es stünden nicht unbegrenzt Flächen zur Verfügung und viele Leute wollen einen Platz in ihrem Ort haben. Bernd Lohmiller (SPD) sieht in der Studie einen "Schritt in die richtige Richtung." Er forderte eine intensive Beratung der Ortschaften durch die Fachämter.