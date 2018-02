Villingen-Schwenningen Steiniger Weg zum günstigen Wohnen

In Villingen-Schwenningen muss die Wohnraumstrategie, in die viel Hoffnung gesetzt wird, überarbeitet werden. Unverständnis über das Vorgehen der Verwaltung

Die Stadt will günstigen Wohnraum schaffen. Das ist zunächst einmal eine gute Nachricht. Nur wie die Verwaltung das anpackt, sorgt hinter den Kulissen für gewaltige Irritationen, Kritik und kräftiges Rätselraten. Das fix-fertige Papier, das vor der Fastnacht in den Ausschüssen hätte beraten werden sollen, zog Oberbürgermeister Rupert Kubon auf Antrag der CDU zurück. Auch im Gemeinderat wird es von der Tagesordnung genommen. „Die Fraktionen haben erheblichen Gesprächsbedarf angemeldet“, begründete Oxana Brunner, Sprecherin der Stadtverwaltung, das Vorgehen. Die Verwaltung hoffe, dass die Strategie in der nächsten Sitzungsrunde beschlossen werden kann.

Das sagen Gemeinderäte: Ob ein Beschluss so schnell zustande kommt, liegt nicht zuletzt an der Stadtverwaltung selbst. Denn an deren Vorgehen entzündet sich der Ärger – das Papier sei mit den Betroffenen, den privaten, genossenschaftlichen und kommunalen Bauträgern einfach nicht bis zum Schluss beraten worden, moniert CDU-Sprecherin Renate Breuning. Zwar habe es mit den Unternehmen ein erstes Gespräch gegeben, deren Anregungen und Ideen hätten eingearbeitet und mit ihnen noch einmal besprochen werden sollen. Das sei aber nicht geschehen – über die Hintergründe rätseln nun viele. Breuning begrüßt die Schaffung von günstigem Wohnraum ausdrücklich: Es sei notwendig, in diesem Bereich stärker einzusteigen. Nur das Maß, die Balance müsse stimmen – und das für alle, auch beispielsweise für die städtische Wohnungsbaugesellschaft. Solch eine Ausgewogenheit vermisst auch der stellvertretende Fraktionssprecher der Freien Wähler, Bertold Ummenhofer. Zwar sei die Meinungsbildung bei den Freien Wählern noch nicht abgeschlossen, aber Ummenhofer kann über die beabsichtigte „Gängelung“ der privaten Investoren nur den Kopf schütteln. Nach den bisherigen Plänen müssten private Bauherren schon ab kleinen Projekten von zehn Einheiten 20 Prozent Sozialwohnungen schaffen. Wie soll das gehen, fragt Ummenhofer verständnislos. Soll dann bei zwei Wohnungen im Bad billiger geplättelt oder günstigere Kacheln eingekauft werden? So werden doch aus seiner Sicht Investoren nur aus der Stadt vergrault, bis 2020 könnten dann aber unmöglich wie erwünscht 4300 neue, darunter 1000 günstige Wohneinheiten geschaffen werden.

Das sagt eine Baugenossenschaft: In dem Papier sei sehr viel davon die Rede, was die Stadt fordere, aber weniger, wie sie fördere, meint Sebastian Merkle, Geschäftsführer von Familienheim. Beides gehöre aber zusammen. Er geht davon aus, dass dies nachgeholt werde, und sieht eine neue Beratungsrunde positiv. Das Problem sei, dass das Thema nicht zu Ende diskutiert wurde. Nach einem Auftaktgespräch, bei dem erste Grundlagen gelegt wurden, hätten die Bauträger nichts mehr von der Stadt gehört. „Wir brauchen dringend mehr sozialen Wohnungsbau“, aber nicht nur von den Wohnungsbaugenossenschaften, die dem ohnehin verpflichtet seien, sondern auch von Privaten, ansonsten „schaffen wir das nicht“. Daher müsse sich die Stadt fragen, wie sie sich für Investoren attraktiv mache. Dafür gebe es ein ganzes Bündel an Maßnahmen: billigere Baugrundstücke, wenn es sich um kommunale Flächen handele, Baukostenzuschüsse, stärker verdichtetes Bauen, eine höhere Geschosszahl, andere Stellplatzzahlen, zum Beispiel die Möglichkeit, dass nicht die Investoren, sondern die Stadt für die Parkplätze sorge, oder auch geringere Gebühren bei Schaffung von Baurecht. Viele Kommunen bieten attraktive Bedingungen: W enn die Doppelstadt nicht nachzieht, würden sich die Investoren abwenden.

Das sagt ein Privater: Thomas Fichtel ist einer der Geschäftsführer beim Bauträger Top-Bau, der derzeit am Friedrichspark ein ganzes Stadtviertel hochzieht – allerdings für gehobenes Wohnen. Er sieht die Forderung der Stadt „mehr als kritisch", ein „komplett falscher Ansatz". Das sei nicht zu realisieren; als Beispiel nimmt er den Friedrichspark. Wenn Top-Bau nach den neuen Kriterien ein Gebäude mit 20 Wohnungen baue, dann müssten da vier Sozialwohnungen entstehen – bei gleichen Bau- und Grundstückskosten. Das funktioniere nicht, Fichtel schließt auch aus, dass solche Wohnungen am Rande solcher in sich abgeschlossener Viertel entstehen, die meist durchgängig in einer Formensprache, also in einer einheitlichen Architektur und in energieeffizienter Bauweise mit der entsprechenden teuren Außendämmung, gebaut werden. Dabei kann es sich durchaus für einen privaten Bauträger rechnen, preisgünstige Wohnungen zu bauen. Fichtel erinnert daran, dass dies Top-Bau selbst in den neunziger Jahren realisiert habe. Damals entstanden im Schilterhäusle zwei Wohnblocks mit 144 Wohnungen, verbunden mit sehr günstigen Zinskonditionen. Das sei zwar heutzutage kein Anreiz mehr, aber die Stadt könne ja andere Rahmenbedingungen schaffen, günstigen Baugrund zum Beispiel.

Das sind die kritisierten Vorgaben der Stadtverwaltung: Bei der Vergabe von städtischen Grundstücken oder beim Bau von Grundstücken städtischer Gesellschaften sollen 50 Prozent Sozialwohnungen für mindestens 20 Jahre geschaffen werden. Alternativ: Bei mehr als 50 Wohnungen könnten auch 30 Prozent kostengünstige und 20 Prozent Sozialwohnungen gebaut werden. Auf privaten Grundstücken sollen ab zehn Wohneinheiten 20 Prozent Sozialwohnungen entstehen.