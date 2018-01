Villingen-Schwenningen Stehende Ovationen und Jubel: Katzen-Karneval in Höchstform

Stehende Ovationen und Jubel: Katzen-Karneval in Höchstform

2,5 Stunden Kurzweil und überzeugende Show: Der gelungene Ball des Villinger Katzenmusikvereins "Miau" begeistert die vielen Besucher in der Neuen Tonhalle.

Der Villinger Katzenmusikverein „Miau“ überraschte am Wochenende mit dem besten Ball seit vielen Jahren. Was die zahlreichen Akteure auf die Bühne der Neuen Tonhalle zauberten, verdiente ein Sonderlob – stehende Ovationen belohnten am Freitag die Katzenmusik für eine bis zur letzten Minute überzeugende Leistung. Die drei Regisseurinnen Andrea Irion, Angela Kornhaas und Heidi Mayer servierten ein Programm ohne Längen, mit überraschenden Momenten, einem gelungenen Wechsel zwischen Sprech- und Tanznummern. Der Ball stand unter dem Motto „Jedem Jeck si Kapp – die Prunksitzung bei der Katzenmusik“ und der karnevalistische Schwung trieb die Katzen zu Höchstleistungen.