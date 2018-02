Bad Dürrheim Statt Minara ein Musel-Strandbad - Narrenzunftball begeistert das Publikum

Mitreißendes Ballprogramm der Narrenzunft: Das Minara war zentrales Ball-Thema. Das Publikum war begeistert von der Leistung der vielen Akteure der Narrenzunft.

Das war Spitze! Der Narrenzunftball war in der diesjährigen Ballsaison unbestritten der dritte Höhepunkt. Die Zünftler boten – nachdem sie stillschweigend- viele Wochen lang unter dem Radar an ihrem Programm arbeiteten – großes Kino. Man fragte sich tatsächlich, wann die so heimlich, still und leise gedreht hatten.

Die Ehrung: Aber erst einmal der Reihe nach: Wie immer riss vor Programmbeginn der Fanfarenzug mit tollen Musikstücken die Ballgäste mit. Im 50. Jahr seines Bestehens präsentiert sich der Fanfarenzug in Bestform und wurde verdient bejubelt. Einen Hanseltanz später wurde die höchste Auszeichnung der Zunft – der Eselorden – an Manfred Gehrau, Karl Gessler und Frank Vosseler für 25-jährige aktive Mitgliedschaft verliehen.

Das Programm: Noch war das Wässerchen im Minara ungetrübt, doch ein paar Minuten später lag das Schwimmbad in Schutt und Asche und die Narros testeten auf der Suche nach einer Alternative so manche Möglichkeit, über die das Publikum später abstimmen sollte. Reiseführer waren – in Bademantel und Schlappen, eine Schwimmnudel umgebunden – Michael Rebholz und Jonas Fruh. Und siehe da, die Kurstadt hat ungeahnte Möglichkeiten. Hochgradig amüsiert verfolgte das Publikum die dokumentarisch festgehaltene Suche. Die Narros zogen im Ruderboot ihre Runden in der nahegelegenen Kläranlage. Potenzial hat auch der Muselstrand im Hegi und neu ist zukünftig die Muselüberquerung als Neujahrsschwimmen.

Hartgesotten wie sie sind, testeten die Narros eiskalt – nachweislich dokumentiert – das Muselstrandbad im Schnee. Strandbad war übrigens das Stichwort. Wozu ein neues Schwimmbad, wenn es doch den Salinensee gibt? Mit Platz zum Wasserski fahrenn und einem Sprung(Bohr)turm wäre der doch das ideale Freibad. Das Bällebad im nahegelegenen Möbelhaus fiel wegen Überfüllung dagegen aus. Das Publikum amüsierte sich mehr als königlich über die Pointen. Leider musste Hansel-TV verkünden, dass die Wahl gehackt wurde. Nichtsdestotrotz versprach Präsident Putin, das Minara zu erhalten, denn Gazprom würde ohne den Gasverbrauch des Minara pleite gehen.

Die Stimmung: Das kurzweilige Programm strotzte vor Pointen und Lachern, die Idee der Filmeinspielungen war klasse, die Ballgäste davon hochgradig begeistert. Mit Gesangs- und Tanznummern abgerundet, kam nicht eine Sekunde Langeweile auf. Wie immer kurbelte die Urviecher-Guggämusik an der Stimmung des ohnehin schon absolut hingerissenen Publikums.