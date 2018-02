Villingen-Schwenningen Städtische Galerie: Vanessa Charlotte Heitland übernimmt die Leitung ab dem 1. Juni

Vanessa Charlotte Heitland will als neue Leiterin das Bewusstsein für die Städtischen Galerie stärken.

Die 30-jährige Kunsthistorikern Vanessa Charlotte Heitland wird ab dem 1. Juni die Nachfolge von Wendelin Renn als Leiter der städtischen Galerie antreten. Renn, der sich nach 30 Jahren Galerieleitung in den Ruhestand verabschiedet, wird noch einige Monate parallel im Amt bleiben, damit die Einarbeitung reibungslos funktioniert, so Magdalena Rapp vom Kulturamt.

Heitland stammt aus Ostwestfalen und besitze, so das Kulturamt in einer Pressemitteilung, umfangreiche Erfahrungen in der Präsentation und Vermittlung moderner und zeitgenössischer Kunst sowie eine mehrjährige Führungserfahrung im Museums- und Ausstellungsbetrieb. Seit 2015 leitet Heitland das Museum im Schloss Bad Pyrmont. Dieses konnte sie als Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst positionieren.