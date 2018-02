Villingen-Schwenningen Städtische Galerie: 30-jährige Bielefelderin wird neue Leiterin

Die Städtische Galerie in Schwenningen liegt künftig in Frauenhand. Der Personalausschuss der Stadt hat sich nach SÜDKURIER-Informationen für die 30-jährige Vanessa Charlotte Heitland entschieden.

Der Personalausschuss der Stadt hat sich nach Informationen des SÜDKURIER am Mittwochabend für Vanessa Charlotte Heitland als neue Leiterin der Städtischen Galerie entschieden. Die 30-Jährige konnte sich im persönlichen Gespräch vor dem Ausschuss gegen eine weitere, geladene Mitbewerberin durchsetzen. Heitland hat in Freiburg Kunstgeschichte und Archäologie studiert und war zuletzt zwei Jahre Leiterin und Kuratorin des Museums im Schloss Bad Pymont in Niedersachsen.

Heitland tritt die Nachfolge von Galerie-Leiter Wendelin Renn an, der das Haus über 30 Jahre geführt hatte und sich in diesem Jahr in den Ruhestand verabschieden wird.

Noch während der eingeleiteten Bewerbungsphase waren Stimmen laut geworden, die Galerie künftig ehrenamtlich zu führen. Nachdem der Gemeinderat einen entsprechenden Antrag der CDU im Dezember vergangenen Jahres abgelehnt und beschlossen hatte, die Galerie unter der Obhut des Kulturamtes der Stadt zu belassen, konnte der Bewerbungsprozess fortgeführt werden. Insgesamt waren für die Leitung der Städtischen Galerie in Schwenningen 41 Bewerbungen bei der Stadt eingegangen.