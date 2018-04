Villingen-Schwenningen Stadtanzeiger macht es möglich: Hochbetrieb Villinger Autoschau

Neue Modelle, viele Besucher, bestes Wetter: Dieser Samstag war der Hit in der City.

Villingen-Schwenningen – Die Autoschau des Stadtanzeigers, die am Samstag einige tausend Menschen in die Villinger Innenstadt lockte, geriet rundum gelungen. Ein wichtiges Kriterium dieser Veranstaltung, die mittlerweile auf eine mehr als vierzig Jahre alte Tradition zurückblickt, war das Wetter. Keiner der 16 ausstellenden Händler sah diesbezüglich Grund zur Klage, insbesondere weil man auch schon andere Bedingungen erlebt und erlitten hatte.

Einer, der von Anfang an dabei ist, Karl Haas vom Autohaus VAZ, erinnerte sich, dass es sogar schon mal Schnee gab, als man vor mehr als 20 Jahren immer am ersten Maiwochenende mit den neusten Automodellen in die Villinger Innenstadt kam. Claus Pollermann, verantwortlich für die Marke Skoda bei der Autowelt Schuler, freute sich, dass es nach ein paar sparsamen Regentropfen am frühen Morgen nicht zu heiß war und sprach vom idealen Ausstellungswetter.

Und das Interesse der vielen Besucher war wie immer groß. Nicht wenige wollten sich ein Bild machen, was der Markt aktuell an Neuheiten anbietet. Und da gab es von PS-starken Sportwagen bis hin zum rein elektrogetriebenen Stadtauto mit Reichweiten von 200 Kilometern alles, was Autofahrers Herz begehrt. An diesem Tag war natürlich auch Platz für Fachgespräche, die Zukunft des Dieselantriebs und hier insbesondere das Thema saubere Abgase standen ebenso im Mittelpunkt wie Reizthemen von Fahrverboten bis Tempolimit. Immer wieder mussten die Berater der Autohäuser auch die vielfältigen technischen Spezialitäten wie den Einparkassistenten oder die bei vielen Modellen zum Ausrüstungsstandard gehörenden Entertainmentsysteme erklären.

Im Trend auch die kompakten SUVs, die von vielen Herstellern angeboten werden. Das Thema offen fahren im Cabrio stößt auch wieder auf große Nachfrage. Leo Malsam und Dominik Rieth vom Stadtanzeiger konnten sich über zahlreiche positive Rückmeldungen der Händler freuen. "Wir werden die Autoschau im nächsten Jahr etwas verändern und noch kompakter gestalten", meinten die beiden auch angesichts der Dauerbaustelle an der Bickenstraße.

Bereits am Vormittag konnten sich die Aussteller über viele interessierte Besucher freuen und nachdem der Nachmittag dann zusätzlich Sonnenschein bescherte, belebte sich die Innenstadt ein zweites Mal. Viel Spaß hatten auch die Kinder, die spannende Minuten mit dem Kasperletheater der Sparkassen-Puppenbühne und Dieter Sirringhaus erlebten.

Absolute Profiteure des schönen Wetters und des großen Interesses an der Automobilen Welt waren die Straßencafes und Eisdielen, nicht immer einfach war es, dort noch einen Sitzplatz zu ergattern. Auich deshalb waren viele Cabriositze besonders begehrt.