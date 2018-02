Villingen-Schwenningen Stadt sieht sich gewappnet für den Stadion-Ausbau im Villinger Friedengrund

Die Stadtverwaltung sieht sich vorbereitet für den Fall, dass der Fußballclub 08 Villingen in die Regionalliga aufsteigen sollte. Dann muss das Ebm-Papst-Stadion im Friedengrund regionalligatauglich aufgerüstet werden.

Die Stadtverwaltung sei am Ball, versicherte Baubürgermeister Bührer im Technischen Ausschuss auf Anfrage von Stadtrat Ernst Reiser. Nach einer Ortsbegehung bekomme die Stadt in den nächsten 14 Tagen in schriftlicher Form die Anforderungen und zeitlichen Fristen für einen regionalligatauglichen Ausbau des Stadions mitgeteilt. Bereits im April werde entschieden, welche Vereine für die Regionalliga lizensiert werden. Falls der FC 08, der aktuell auf dem zweiten Platz der Oberliga liegt, den Aufstieg schaffen sollte, müsse der Gemeinderat schnelle Beschlüsse fassen, um die erforderlichen Baumaßnahmen bis zum Saisonstart 2018/19 umzusetzen. Auch wenn es die Stadt eine Stange Geld kostet, so Bührer zu Reiser: "Ich persönlich würde mich über den Aufstieg freuen.