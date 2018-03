Villingen-Schwenningen Staatsanwalt ermittelt gegen Chefarzt Runkel

Strafververfolger sehen einen Anfangsverdacht: Patienten-Barzahlungen an den Chefarzt werden durchleuchtet

Die Affäre um den Chefarzt Norbert Runkel ist zwar für das Schwarzwald-Baar-Klinikum inzwischen personalrechtlich abgeschlossen. Nicht aber für die Strafverfolgungsbehörde. Jetzt bekommen deren Nachforschungen eine neue Qualität. Denn die Staatsanwaltschaft Konstanz hat nach wochenlangen Vorermittlungen nun ein formelles Ermittlungsverfahren eröffnet. Es bestehe ein "Anfangsverdacht" für eine mögliche Straftat, bestätigte jetzt der Leitende Staatsanwalt Johannes-Georg Roth dem SÜDKURIER.

Im konkreten Fall des Chefarztes für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Schwarzwald-Baar-Klinikum, Professor Norbert Runkel, geht es um Umschläge mit einigen tausend Euro Bargeld, die drei Patienten des Mediziners in dessen Büro im Klinikum abgegeben haben sollen. Wie der Leitende Staatsanwalt erklärte, ist es Chefärzten durchaus erlaubt, Behandlungskosten mit Patienten privat abzurechnen. Was die Staatsanwaltschaft aber zu Nachforschungen veranlasste, war der Umstand, dass diese Zahlungen in bar erfolgt seien. Dies gebe Anlass für den Verdacht, so der Leitende Staatsanwalt, der Chefarzt könnte versucht haben, das Geld in die eigene Tasche zu stecken und dem Klinikum dessen Anteil vorzuenthalten. Das wäre dann der Straftatbestand des Betrugs.

Auslöser des Ermittlungsverfahrens, so erläuterte der Leitende Staatsanwalt weiter, sei der Umstand, dass es zwischen dem Chefarzt und den drei Bargeld bringenden Patienten "keine schriftliche Wahlleistungsvereinbarung" für deren Behandlung gebe. Aus diesem Grund habe die Staatsanwaltschaft nun einen Anfangsverdacht bejaht. Die Strafverfolger wollen jetzt herausfinden, warum die schriftlichen Vereinbarungen nicht vorhanden sind. Die Frage stelle sich, ob Zahlungen in betrügerischer Absicht vom Chefarzt vertuscht werden sollten. Es könne aber auch andere Erklärungen geben, betonte Roth: Etwa Schlamperei bei der Abrechnung oder spezifische Abrechnungsgepflogenheiten im Klinikum. Dies soll im weiteren Verlauf des Ermittlungsverfahrens geklärt werden.

Das weitere Verfahren sieht üblicherweise so aus: Sollte sich ein hinreichender Tatverdacht auf eine Straftat ergeben, wird die Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Andernfalls werden die Ermittlungen eingestellt.

Wie berichtet, hatte die zunächst fristlose Kündigung des renommierten Mediziners und Top-Chirurgen, der sich in 17 Jahren als Ärztlicher Direktor der Chirurgie im Klinikum Villingen-Schwenningen hohes Ansehen erarbeitet hat, bei vielen Mitarbeitern des Hauses im vergangenen Herbst für Fassungslosigkeit gesorgt. Bevor es aber zu einem Arbeitsgerichtsprozess kam, hat die Klinikleitung im Dezember die fristlose Kündigung zurückgenommen und sich mit Runkel einvernehmlich auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30. Juni 2018 geeinigt.

Inzwischen ist das Verfahren für eine Neubesetzung der Chefarztstelle schon seit geraumer Zeit im Gange. Norbert Runkel erklärte am Dienstag auf SÜDKURIER-Anfrage, er gebe zu den Vorwürfen keinen Kommentar ab.

Anfangsverdacht

Bei Vorliegen eines Anfangsverdachts sind die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland zur Aufnahme von Ermittlungen verpflichtet. Ein Anfangsverdacht, der Anlass zum Einschreiten gibt und zur Erforschung des Sachverhaltes verpflichtet, setzt voraus, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat vorliegen. Die Notwendigkeit eines Anfangsverdachts schützt den Betroffenen so vor Ermittlungen aufgrund bloßer Vermutungen. Er muss in konkreten Tatsachen bestehen, wobei die Schwelle hierfür allerdings eher niedrig ist.