Villingen-Schwenningen Sprung ins Spitzenorchester geschafft

Die 18-jährige Villingerin Nicola Maisenbacher spielt bei einem Meisterkonzert am Freitag: Sie ist mit dem Bundesjugendorchester auf Tournee durch Deutschland und Indien.

Villingen-Schwenningen – Seit ihrem sechsten Lebensjahr macht Nicola Maisenbacher Musik, erst Klavier, später Bratsche. Bis sie 15 Jahre alt war, lief die Musik eher so nebenher, erst ein Aufenthalt in den USA weckte eine echte Leidenschaft in ihr: "Dort war ich an einer Musikschule und habe den ganzen Tag Musik gemacht", schwärmt die heute 18-Jährige. Ab diesem Zeitpunkt war für sie klar, dass sie Musikerin werden will. Mittlerweile ist sie zielstrebig dabei, diesen Traum wahr werden zu lassen.

Am Freitag gastiert Nicola Maisenbacher als Mitglied des renommierten Bundesjugendorchesters im Rahmen eines Meisterkonzertes im Villinger Franziskaner. Mit 17 hat sich die Villingerin, die 2017 ihr Musikabitur an St. Ursula abgelegt hat, beim Bundesjugendorchester beworben: "Das war schon recht spät, eigentlich sind hier junge Leute von 14 bis maximal 19 Jahren dabei." Vor der Aufnahme in das Orchester steht ein schwieriges Probespiel, das Nicola Maiserbacher mit Bravour gemeistert hat.

Seit Beginn des neuen Jahres sind die Mitglieder in Weikersheim beisammen, um in neun Tagen intensiver Proben das anspruchsvolle Proramm für die Tournee zu erarbeiten. Los geht es in Bonn, es folgt ein Konzert in Wiesloch, dann der Stopp in Villingen-Schwenningen und weiter geht es nach Meran. Nahtlos schließt sich eine kleine Tournee durch Indien an mit drei Konzerten. Ein Höhepunkt dürfte am 29. März das Konzert im Festspielhaus in Baden-Baden mit Sir Simon Rattle sein, bevor es weitergeht nach Köln, Breslau und Berlin.

"Es ist unbeschreiblich toll in diesem Orchester", schwärmt Nicola Maiserbacher, die ihre Liebe zur Bratsche in der dritten Klasse der Erbsenlachen-Schule durch das Projekt "Klasse musizieren" der Musikakademie Villingen-Schwenningen entdeckt hat. "Ich wusste gleich, das ist mein Instrument."

Ihre langjährige Lehrerin Natasa Dastelen hat sie immer gefördert und motiviert. Nicola Maisenbacher erinnert sich: "Ich bin immer freudestrahlend zum Unterricht gekommen." Das Talent der jungen Villingerin, gepaart mit Fleiß, zeigte schnell Erfolg: So gewann Nicola Maisenbacher zahlreiche erste Preise bei verschiedenen Wettbewerben, sie spielte zudem beim Jugendsinfonieorchester St. Georgen-Furtwangen und beim Landesjugendorchester Baden-Württemberg, bis jetzt die Aufnahme ins Bundesjugendorchester erfolgte.

"Man trifft hier ganz viele Gleichgesinnte, es ist eine wunderbare Gemeinschaft", erzählt Nicola Maiserbacher über den Alltag in dem Orchester. Durch die intensiven Proben und das viele Reisen entstehen gute Freundschaften und die Villingerin weiß, dass ihr das Mitwirken in diesem Orchester für ihren weiteren Lebensweg viel bringt. Ab Herbst will Nicola Maiserbacher studieren, sie bereitet sich neben der Probenarbeit auch auf die Aufnahmeprüfung vor.

Dem Konzert in Villingen-Schwenningen sieht sie mit Spannung entgegen: "Ich bin schon etwas stolz, hier mitspielen zu dürfen." Außerdem sei es toll, dass ihre Familie und ihre Freunde zu dem Konzert kommen, obwohl sie das natürlich auch etwas nervös macht.

Fakten und Zahlen zum Orchester