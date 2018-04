Villingen-Schwenningen Sportstätten: Vereine und Schulen werden an Planung intensiv beteiligt

Sportstätten: Vereine und Schulen werden an Planung intensiv beteiligt

Gemeinderat beauftragt Gesamtkonzept für Sanierung und Optimierung alle Sportstätten. In Schwenningen hat dies gut funktioniert

Die Stadt will die Sanierung und Optimierung der Sporthallen und Sportplätze in der Doppelstadt systematisch angehen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat am Mittwoch, dass ein nachhaltiges Gesamtkonzept für alle Anlagen erstellt wird. Grundlage der Konzeption ist der 2014 fertig gestellt Sportentwicklungsplan, der nun unter Einbeziehung der Verantwortlichen der städtischen Schulen, der Sportvereine und der Ortschaften fortgeschrieben wird.

Institut beauftragt: Mit der Planung beauftragt wurde das Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) aus Stuttgart, das bereits ein neues Konzept für die Sportplätze in Schwenningen entwickelt hat und damit mit der Materie der doppelstädtischen Sportanlage schon sehr vertraut ist. Außerdem zeigten sich die Stadträte sehr angetan von der bisherigen Arbeit des Instituts.

Neue Fußball-Landschaft: Denn dieses hat die Sportplatzkonzeption in Schwenningen unter Einbeziehung der betroffenen Vereine zu einem handfesten Ergebnis geführt. Herausgekommen war, dass es in Schwenningen vor allem im Sommer eine deutliche Überkapazität von Fußballfeldern gibt. Dafür sind einige Plätze ziemlich desolat. In enger Abstimmung mit den Vereinen wurde in dem neuen Konzept nun festgelegt, aus den fünf Fußballfeldern des Schwenninger Gustav-Strohm- und Hilbenstadions (gegenüber vom Messegelände Schwenningen) zwei Plätze aufzugeben und die anderen Plätze einschließlich Tribünen und Umkleideräume zu modernisieren oder komplett zu erneuern. Neben dem Großspielfeld im Gustav-Strohm-Stadion sollen zwei angrenzende Plätze in Kunstrasenfelder umgewandelt und damit möglichst ganzjährig bespielbar werden.

Volle Zustimmung: Die Konzeption stellte der Sportwissenschaftler Stefan Eckl vom IKPS-Institut dem Gemeinderat vor und ernte damit volle Zustimmung im Rat. Die Vereine in Schwenningen erklärten ihre Gesprächsbereitschaft. Auf Nachfrage von Stadtrat Dietmar Wildi erklärte Eckl, dass die Umbaumaßnahmen in zwei drei Jahren umgesetzt werden könnten, wenn Geld keine Rolle spielen würde. So schnell wird es aber wohl nicht geschehen. Baubürgermeister Detlev Bührer erwartet für den Umbau am Gustav-Strohm-Stadion einen Kostenaufwand in "siebenstelliger Höhe".

Konzept für die ganze Stadt: Der 2014 erarbeitete Sportentwicklungsplan, so verdeutlichte der zuständige Amtsleiter Stefan Assfalg, sei zwar eine gute Datengrundlage, reiche aber für das weitere Vorgehen nicht aus. Vor allem müssten die Schulen und Vereine viel enger eingebunden werden, um neue Strukturen zu schaffen. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat, die bisherige konzeptionelle Vorgehensweise des IKPS auch auch auf die weiteren Sportanlagen in VS anzuwenden. Da geht zunächst um die Sportplätze in Villingen und den kleinen Stadtbezirken, sodann um alle städtischen Sporthallen. Neben der Bestandsanalyse und dem Sportplatzbedarf von Vereinen und Schulen will das Institut auch Interviews und Workshops mit den betroffenen Akteuren durchführen. Am Ende des Prozesses soll ein Gesamtkonzept stehen, bei dem es nicht nur um Bestandssanierungen geht, sondern auch Neustrukturierungen, etwa die Aufgabe veralteter Einrichtungen oder die Schaffung neuer Anlagen, ein mögliches Resultat sein können. Rund 60 000 Euro wird das Konzept kosten. Stadtrat Edgar Schurr (SPD) lobte die Vorgehensweise des Instituts als besonders bürgerfreundlich. Ohne die enge Abstimmung mit den betroffenen Vereinen wäre es in Schwenningen nicht dazu gekommen, dass alte Plätze aufgegeben werden.

Hoptbühl zuerst: Amtsleiter Stefan Assfalg betonte auf Nachfrage von Stadträtin Renate Breuning, dass, dass die vom Gemeinderat gewünschte schnelle Sanierung des desolaten Hoptbühl-Sportplatzes in Villingen durch die Gesamtkonzeption nicht verzögert werde. "Hoptbühl kommt wie Sie es beschlossen haben", versicherte er. Der Gemeinderatsbeschluss vom Mittwoch sieht diesbezüglich vor, dass die Sportplätze in Villingen bei der Bedarfsanalyse als nächstes an die Reihe kommen und die Anlage am Hoptbühl unabhängig vom Gutachten vorab saniert werden soll.

