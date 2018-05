VS-Villingen Sportler messen sich bei Deutscher Meisterschaft für Dialysepatienten und Transplantierte in Villingen-Schwenningen

In Villingen-Schwenningen kommen Menschen mit Handicap zusammen, um miteinander Sport zu treiben. Etwa in Golf, Tennis oder Badminton werden Medaillen unter den besten Deutschen verteilt. Alle Sportler verbindet ihre Krankheit und das schweißt zusammen

Eine Halle. Neun Sportler. Federbälle und Schläger. Es riecht nach Schweiß. Auf dem Feld in der Steppachturnhalle stehen sich zwei Männer und zwei Frauen in gemischten Teams gegenüber. Anpfiff: Plopp. Bevor der Schläger das fünf Gramm leichte Spielgerät trifft, sind die Kunststoffsaiten zu hören, die mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft sausen. Plopp. Eine Spielerin im schwarzen Sportshirt springt dem Federball mit einem großen Satz entgegen. Plopp. Der Federball fliegt nur knapp übers Netz. Ihr Gegenspieler spielt ihn im hohen Bogen zurück. Plopp. Mit ernster Miene verfolgt der bärtige Mann seinen Schlag. Gefühlte Minuten vergehen, bis sich die Flugkurve senkt. Die Frau in schwarz steht bereit. Als ob sie einen Pfeil aus ihrem Köcher ziehen möchte, peitscht ihr Schläger nach vorn. Plopp. Dieses Mal verfehlt sie ihr Ziel. Der Ball landet im Netz.

Ein gewöhnliches Badminton-Turnier? Nicht ganz. Alle Teilnehmer haben etwas gemeinsam: Sie sind Dialysepatienten oder Transplantierte. So auch Sylvia Sauer. Sie nimmt seit 2005 an diesen Deutschen Meisterschaften teil. Zum Badminton ist sie während ihrer Dialyse gekommen, nachdem sie eine neue Niere bekommen hatte. "Damals ging es mir sehr schlecht. Ich habe etwas gebraucht, an dem ich mich hochziehen konnte", erzählt die 52-Jährige offen. Man müsse in einer schweren Situation versuchen, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Das seien für sie die Meisterschaften gewesen. Dieses Ziel hat die Coburgerin längst erreicht. Mittlerweile ist Sylvia Sauer nicht nur bundesweit erfolgreich, sondern spielt auch bei den Europameisterschaften für Transplantierte und Dialysepatienten mit.

In den Mixed-Doppel-Duellen, also gemischten Teams, hat sie Andreas Zimmermann an ihrer Seite. Zimmermann spielte schon vor seiner Stammzellentherapie leidenschaftlich Badminton. Für den 53-Jährigen aus Remscheid gehe es bei der Teilnahme in erster Linie um den Spaß: "Meine Erkrankung ist erst ein Jahr her. Mir tut es einfach gut, hier mit einer Medaille rauszugehen und mit Gleichgesinnten zu spielen", sagt er. Für die Organisatoren des Wettbewerbs hat er nur Worte des Lobes: "Ich habe für das Hotel 220 Euro bezahlt. Die Anreise kostet extra. Dafür ist hier alles super strukturiert und ich musste mich um nichts kümmern. Alle sind freundlich und heißen Neulinge herzlich willkommen", sagt er. Das Zimmer teile er sich mit einem anderen Teilnehmer. "Das war schon eine Überraschung, wen man da zugelost bekommt. Aber so lernt man am besten neue Leute kennen."

"Normalerweise spielt man zwei Sätze bis 21 Punkte. Wir haben aber einen verkürzten Wettkampf und spielen nur bis 15", sagt Marco Scaccia vom Badminton Club Villingen. Der Verein Transdia, Organisator der Deutschen Meisterschaft, habe sich um die Struktur gekümmert. Scaccia und zwei Helfer hatten leichtes Spiel: "Wir haben die Halle aufgeschlossen, Netze aufgehängt und uns um die Verpflegung gekümmert. Sehr unkompliziert", sagt Scaccia.

Über dem roten Sandplatz fliegen gelbe Filzbälle hin und her. Eine der Teilnehmerinnen der Tennis-Meisterschaft ist Chantal Wontorra, Tochter des berühmten Sportmoderators Jörg Wontorra. "Meine Tochter hatte vor 14 Jahren eine Herztransplantation", sagte Jörg Wontorra am Rande des Spielfelds. Laut eigener Aussage ist er immer bei den Spielen mit dabei und feuert kräftig an. Seiner Tochter Chantal seien diese Deutschen Meisterschaften sehr wichtig. "Am Sport kann man sich festhalten und motivieren. Das hilft", sagt der sportliche Fachmann.

Bei den 39. Deutschen Meisterschaften für Dialysepatienten und Transplantierte ist Markus Malter vom Verein Transdia für das Tennisturnier zuständig. Dieses Jahr nehmen fünf Herren und zwei Damen teil. "Die sportlichen Vorbereitungen haben mehrere Wochen gedauert. Wir sind zum zweiten Mal in Villingen und fanden wieder ideale Bedingungen vor."

Deutsche Meisterschaft

150 Sportler aus ganz Deutschland kommen in Villingen-Schwenningen zusammen, um sich etwa im Golf, Badminton, Tennis, Schwimmen oder Radfahren zu messen. Die Deutschen Meisterschaften für Transplantierte und Dialysepatienten begannen am vergangenen Donnerstag und enden am kommenden Sonntag. Egal ob routinierte Sportler oder blutige Anfänger. Die Meisterschaften stehen allen offen und finden jährlich an unterschiedlichen Orten statt. 2012 wurden sie bereits einmal in Villingen-Schwenningen ausgetragen.