Villingen-Schwenningen Spektakel in Villingen: Kanonenböller begrüßen das neue Jahr

Historische Grenadiere pflegen alte Tradition. Jede Salve ist mit einem Gruß verbunden

Wer am Neujahrstag frühmorgens noch in den warmen Federn schlummerte, der wurde in der Zähringerstadt um Punkt 8 Uhr von lauten Böllerschüssen geweckt. Das Historische Grenadiercorps 1810 war auf dem Villinger Hubenloch angetreten, um lautstark das neu Jahr zu begrüßen. Für Villinger Bürger und Anwohner im näheren Umland ist es seit mehr als 50 Jahren ein gern gelebter Brauch und es waren auch an diesem ersten Tag des neuen Jahres wieder etwa 100 Zuschauer dabei, die sich das Spektakel am Hubenloch nicht entgehen lassen wollten.

Pünktlich um zehn Minuten vor 8 Uhr stoppten die bis dahin teilweise heftigen Regenschauer und aus gleich vier Kanonenrohren erschallten insgesamt zwölf Böllersalven, die jeder für sich einen Gruß bedeuten. Oberbürgermeister Rupert Kubon, der auch in diesem Jahr persönlich anwesend war, um den Bürgern ein glückliches neues Jahr zu wünschen, wurde ebenso gegrüßt wie die Schutzpatronin "Unsere Liebe Frau" oder auch die Bevölkerung der Stadt und des Landes. Der letzte Salut gilt traditionell allen Freunden und Gönnern des Grenadiercorps.

Pulverschein ist Pflicht

Mit Begeisterung dabei waren auch die beiden Grenadiere Thomas Häßler und Fabian Jäckle. Die beiden bedienten den Nachbau einer englischen leichten Feldhaubitze, die so richtig viel Krach macht. Er sei seit 30 Jahren dabei, erzählt Thomas Häßler und sein Kamerad Fabian Jäckle gehört immerhin bereits seit neun Jahren zur Bedienmannschaft der Haubitze. Ja, es sei ein anspruchsvolles Hobby, das er betreibe, erklärt Thomas Häßler, dem die Haubitze gehört.

Man brauche zwar keinen Waffenschein aber um die Erlaubnis zum Besitz und zum Einsatz der Haubitze zu erhalten, müsse man eine saubere Weste haben. Ein polizeiliches Führungszeugnis sei Voraussetzung um den "einschüssigen Vorderlader", wie die offizielle Bezeichnung lautet, betreiben zu dürfen. Außerdem müsse man einen Pulverschein erwerben, das heißt man muss lernen, mit dem Schwarzpulver umzugehen, und man muss diesen Schein alle fünf Jahre erneuern. Ebenfalls alle fünf Jahre ist der Besitz der Haubitze mit einem aufwändigen Beschuss verbunden. Dafür müsse man nach Ulm, um das Gerät dem dortigen Beschussamt vorzustellen, das als eine Art TÜV dann die Betriebserlaubnis verlängert, wenn denn alles in Ordnung ist.