Villingen-Schwenningen Spedition Bächle in Villingen-Schwenningen von den Eidgenossen übernommen

Schweizer Post übernimmt Firma zu 100 Prozent. Rund 100 Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt. Schnell wachsender Handel zwischen den Ländern sorgt für Kauf

Die Villingen-Schwenninger Spedition Bächle ist an die Schweizer Post verkauft. Dies bestätigt auf Anfrage der Post-Sprecher der Eidgenossen, Oliver Flüeler. Bächle, bekannt für seine Lastwagen in blau-weiß-rotem Design mit Firmenlogo, war ein Schwarzwälder Mittelständler, der in Unterkirnach seit 1945 als Familienbetrieb groß geworden ist. 2008 zog die Spedition in einen Neubau und siedelte sich auf 35 000 Quadratmeter im Gewerbegebiet Herdenen an, damals wollte sich die Firma vergrößern, was im Kirnachtal nicht zu bewerkstelligen war. Aktuell hat die schweizerische Post rückwirkend per 1. Mai 100 Prozent der Anteile an der Bächle Logistics GmbH übernommen. Über den Investitionsbeitrag haben die Partner Stillschweigen vereinbart, führt Flüeler weiter aus. Doch was bedeutet nun die Transaktion, vor allem auch für die Mitarbeiter?