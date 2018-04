Villingen-Schwenningen Sorgen bei Hospizbewegung: Konkurrenz droht

Private könnten sich für die Arbeit interessieren. Steuerberaterin Andrea Preuss beim Verein in Villingen-Schwenningen neue Vorsitzende.

Nach vier Jahren an der Spitze der "Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar" tritt der Bad Dürrheimer Knud Eike Buchmann nicht mehr zur Wahl als Vorsitzender an. Die Steuerberaterin Andrea Preuss übernimmt das Ruder. Angesichts einer Gesetzesänderung sieht sich der Verein einer möglich erstarkenden Konkurrenz gegenübergestellt.

Die würdevolle Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen in ihrer letzten Lebensphase ist der Kernpunkt der Vereinsarbeit. 44 zertifizierte Begleitpersonen sind im Ehrenamt hierfür kreisweit aktiv. Alleine 2017 wurden 2041 Arbeitsstunden bei 124 Einsätzen erbracht, das Gros entfällt dabei auf die Begleitung in stationären Pflegeeinrichtungen, im häuslichen Bereich, im Palliativzentrum am Schwarzwald-Baar-Klinikum und in sonstigen Krankenhäusern. Zwei angestellte Koordinatorinnen organisieren in Teilzeit die Einsätze für die Betreuer. Der Verein blickt auf solide Rücklagen in der Kasse, sieht jedoch Konkurrenz aufziehen. Durch das Inkrafttreten des Hospiz- und Palliativgesetz 2016 bezuschussen die Krankenkassen beispielsweise Büro-und Fahrtkosten in der Hospizarbeit. Kassiererin Gudrun Krämer kommentiert: "Private ambulante Dienst merken, dass hier zunehmend Geld zu machen ist. Auch Alten- und Pflegeheime könnten sich für die Hospizarbeit interessieren. Noch geht es uns finanziell gut, dies könnte sich ändern." Bei Wahlen wurde nahezu der komplette Vorstand ausgewechselt. Zweiter Vorsitzender ist nun Bertram Krämer, Schriftführerin ist Bärbel Brucker, neue Beiräte sind Knut Eike Buchmann und Margarethe Kugler-Paschke.

Menschen, die sich für die ehrenamtliche Begleitung Sterbender in ihrer letzten Lebensphase berufen fühlen, können ab September bei der Hospizbewegung den Ausbildungskurs "Sterbende begleiten" belegen. Bei zwei Informationsabenden wird zu dem Thema informiert: Am 3. Mai in Villingen, um 19 Uhr, bei der evangelischen Erwachsenenbildung, Mönchweiler Straße 4. Der zweite Informationsabend läuft am 9. Mai in Donaueschingen, um 19 Uhr, im Marienhaus, Eilestraße 4.