Villingen-Schwenningen Sonntagsverkauf spielt sich in Villingen meist draußen ab: Cafés profitieren

Tausende strömen bei Superwetter nach Villingen. Besucher flanieren in den Straßen und besuchen weniger die Geschäfte

Den verkaufsoffenen Sonntag in Villingen nutzten tausende Menschen, um in der Innenstadt zu flanieren und einen hochsommerlichen Frühlingstag zu genießen. Allerdings konzentrierte sich das Geschehen hauptsächlich auf die Cafès, in denen Sitzplätze so heiß begehrt wie rar waren. Insgesamt zog der verkaufsoffene Sonntag mit seiner Kombination Besucher aus der ganzen Region an.

Ideal war der Tag für Eltern mit Kindern. Die Kinderolympiade kam vor allem bei den Jüngeren hervorragend an, erforderte allerdings einiges an Stehvermögen der Eltern, denn überall an den insgesamt zwölf Spielstationen bildeten sich oft lange Warteschlangen. Auch vor den Eisdielen war in den vielen Meter langen, meistens dreireihigen Warteschlangen viel Geduld gefordert, wenn man sich mit einem Eis erfrischen wollte. Dafür war in den Geschäften eher weniger los als sonst bei verkaufsoffenen Sonntagen.

Das bestätigte Filialleiter Ulrich Fries vom Drogeriemarkt Müller. Das Wetter sei einer der Gründe, führte er aus. Den Sonntagsverkauf hätte er lieber vor Ostern terminiert. "Die Leute gehen eher einkaufen, wenn sie, wie zu Ostern, auf ein bestimmtes Fest hin etwas suchen", ist seine Meinung. "Davon abgesehen muss ich sagen, dass ich es gerechter fände, wenn in beiden Stadtteilen verkaufsoffener Sonntag wäre", so Fries. Das funktioniere in anderen Städten auch.

Er habe gute Geschäfte gehabt, aber mehr Zielkäufer als Bummler, erklärte Patrick Broghammer vom Modefachgeschäft Broghammer. Der Tag sei optimal, wenn die Leute beispielsweise unter der Woche nicht so viel Zeit hätten und gezielt in Ruhe etwas Bestimmtes suchen. Er könne aber bestätigen, dass die Geschäfte insgesamt weniger frequentiert waren, als das sonst der Fall ist. "Das Wetter", meinte er zur Ursache: "Der verkaufsoffene Sonntag fand heute draußen statt."

Vom Wetter profitierte der Kinderflohmarkt in der Rietstraße natürlich. Meistens verkauften die Mütter die Artikel, weil ihre Kinder die Olympiade absolvierten. Rege nutzten die Besucher die Möglichkeit im ebenfalls voll besetzten Franziskaner-Innenhof, um sich alte Handwerkskünste, Waffen und vieles mehr der Kelten erklären zu lassen. Gerne durften die Besucher alles auch selbst ausprobieren, zum Beispiel mit zwei großen Mahlsteinen Getreide zu malen und dann zu sieben. Insgesamt herrschte allgemeine Zufriedenheit und eine entspannte Stimmung war in der Stadt wahrzunehmen. Auch an den in der Stadt verteilten Imbissständen herrschte jeweils Hochbetrieb.

Verkaufsoffener Sonntag

Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Villingen wird am 4. November stattfinden. In Schwenningen kann dann eine Woche später am 11. November beim Sonntagsverkauf eingekauft werden. Sogar die Termine für 2019 stehen schon fest, nämlich am 31. März und am 7. April. In Bad Dürrheim wird am ersten Maiwochenende ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt mit der internationalen Narrenbörse kombiniert.