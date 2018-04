St. Georgen Sonne verdirbt Messe-Premiere

Zur ersten E-Mobilmesse kommen nur 4500 Besucher – deutlich weniger als erwartet. Doch die Händler sind zufrieden.

Schwarzwald-Baar (spr) Ausgerechnet die Sonne, die im besten Fall den umweltfreundlich erzeugten Strom für elektrisch betriebene Fahrzeuge liefert, war gestern und heute der Gegenspieler der ersten E-Mobilmesse auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen. Mit etwa 4500 Besuchern blieb die Besucherzahl deutlich hinter den Erwartungen zurück, was offensichtlich dem schönen Sommerwetter geschuldet war. Dennoch spricht Veranstalter Rainer Sunderer von einem Erfolg. Auch die Händler zeigten sich zufrieden mit der Premiere, sie hätten gute Gespräche mit interessierten Besuchern geführt.

Zwar drängten sich keine Besuchermassen durch die Ausstellungshallen und auf dem Freigelände. "Aber die Aussteller waren permanent in Gesprächen mit interessierten Besuchern. Und darauf kommt es schließlich an", sagte Sunderer im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Idee für die Messe kam ihm, als er eines Tages selbst mit dem Elektrofahrrad unterwegs war. "Aber ich wollte das ganze Angebot an E-Fahrzeugen präsentieren."

Blickfang Hotzenblitz

Wie umfangreich das Angebot an elektrisch betriebenen Fahrzeugen mittlerweile ist, davon konnten sich die Besucher ein Bild machen. Vom wendigen Stadtflitzer über belastbare Nutzfahrzeuge bis zum rasanten Sportflitzer, der grade mal drei Sekunden braucht, um aus dem Stand Tempo 100 zu erreichen, reichte das Angebot. Auch zusammenklappbare Roller, Elektrofahrräder und sogar Elektro-Rollatoren wurden auf der Messe vorgestellt. Während die Mehrzahl der Fahrzeuge erst auf den zweiten Blick als Elektroauto zu erkennen war, stach der "Hotzenblitz", ein bereits in den 1990er Jahren entwickelter und aktuell modifizierter E-Flitzer, besonders heraus. "Die Rückmeldungen sind so gut, dass wir überlegen, ob wir eine Kleinserie auflegen", so ein Verkaufsleiter am Stand. Um ein ganzheitliches Angebot zu zeigen, haben auch Hersteller von Solaranlagen und Energiespeichermedien ihre Produkte vorgestellt.

Was Sunderer bedauerte, war die Tatsache, dass interessierte Besucher keine Möglichkeit hatten, mit dem ein oder anderen Elektrofahrzeug eine Probefahrt zu machen. "Die Händler haben mit Mühe Ausstellungsfahrzeuge herbekommen, aber keine zum Probefahren."