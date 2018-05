Villingen-Schwenningen Sofort-Maßnahme für die Stumpenkreuzung: Stadt soll Straße nach Weilersbach zügig sperren lassen

Zudem so jetzt ein Kreisverkehr geplant werden. Über das Projekt in Villingen-Schwenningen muss der Kreistag bei den Haushaltsplanberatungen abstimmen

Die gefährliche Stumpenkreuzung an der Kreisstraße zwischen Villingen und Kappel soll schnell entschärft werden. Daher fordert der Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik, der damit einem Antrag der CDU folgte, eine zweistufige Maßnahme. Zunächst soll die Gemeindeverbindungsstraße nach Weilersbach gesperrt werden, weil bei der Überquerung aus Obereschach die meisten Unfälle passieren. Dies kann aber nur die Stadt Villingen-Schwenningen veranlassen. Die Kreistagsverwaltung wiederum wird beauftragt, einen Kreisverkehr zu planen, Zuschüsse zu beantragen und das Projekt auch umzusetzen. Aber ob der auch gebaut wird, wenn die Schließung der Weilersbacher Straße erfolgreich ist, das heißt, die Unfälle reduziert werden, bezweifeln viele Weilersbacher und auch Ortsvorsteherin Silke Lorke.

Der Unfallschwerpunkt Stumpenkreuzung soll schnell der Vergangenheit angehören, das Leben von Menschen geschützt und wirtschaftliche Schäden abgewendet werden. Doch über den Weg dahin gehen die Meinungen erneut auseinander. Bereits die Kreisverwaltung hat sich mit den Maßnahmen befasst – und eine Rangliste aufgestellt: An erster Stelle steht der Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehr (bewertet mit 9,3 Punkten), was rund 545 000 Euro kosten wird. Doch knapp dahinter folgt bereits die Schließung der Gemeindeverbindungsstraße mit einer Schranke (neun Punkte).

Die Christdemokraten mit Ihrem Sprecher Jürgen Roth beantragten nun erfolgreich, beide Schritte zu verbinden. Doch vor allem die Kappung der Verbindung nach Weilersbach sorgt nicht nur bei den Weilersbachern selbst für Unmut. Auch die Freien Wähler bekämpften diesen Schritt vehement. Ortsvorsteherin Silke Lorke, glaubt nicht, dass die Maßnahme so viel bringen würde.

Die Autofahrer müssten nach links über die Kreuzung abbiegen, die Gefahrensituation bleibe bestehen, wenn die Autos von oben heranbrausen. Das wiederum wies Edgar Schurr (SPD) zurück, der davon ausgeht, dass bei einer Schließung der kleinen, sehr kurvenreichen Verbindung die Autofahrer andere Wege suchen – zum Beispiel von Obereschach direkt nach Kappel fahren. Doch Lorke befürchtete auch, dass die Ortsdurchfahrt in dem Stadtbezirk stärker belastet wird. Hier schlägt der Kreistagsausschuss vor, doch eine Verkehrszählung zu veranlassen, doch auch dies müsste die Doppelstadt in die Wege leiten.

Die Freien Wähler forderten nur den Bau eines Kreisverkehrs, Ernst Reiser warnte davor, sich über das Votum des Ortschaftsrats Weilersbach hinwegzusetzen. Adolf Baumann (FDP) befürchtete, dass auf Zeit gespielt werde. Nicht ganz klar war einigen Kreisräten, in welchem Zeitraum überprüft werden solle, ob die Sperrung der Weilersbacher Straße erfolgreich war. Das hänge davon ab, ab wann die Stadt VS die Maßnahme in die Wege leite, machte Landrat Sven Hinterseh klar, der betonte, dass ohne die Zustimmung der Doppelstadt in dieser Sache nichts gehe.