Villingen-Schwenningen So wird der 1. Mai rund um die Doppelstadt begrüßt

In fast jeder Gemeinde finden Maifeiern statt. Es geht um Brauchtum, um Gesellschaft, um Musik. Und mitunter auch um den guten Zweck.

In etlichen Gemeinden rund um Villingen-Schwenningen wurden Maibäume gestellt, es wurde in den Mai getanzt und am 1. Mai zusammen gesessen, um den Beginn des Frühlings zu feiern, auch wenn das Wetter nach den sommerlichen Temperaturen der letzten Tage eher bescheiden ausfiel. Schon seit dem Mittelalter gibt es den Brauch, die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai als Walpurgisnacht – die heilige Walburga wurde am 1. Mai heilig gesprochen – zu begehen. In vielen Schwarzwaldgemeinden ist es heute noch Brauch, am Vorabend des 1. Mai einen Maibaum zu stellen um anschließend mit dem Tanz in den Mai den beginnenden Frühling zu begrüßen. In vielen Gemeinden laden Vereine am 1. Mai ein zum Maihock.