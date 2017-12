VS-Villingen So sicher ist die Villinger Färberstraße

Die beliebte Kneipenmeile lockt nach wie vor viele Partygäste nach Villingen. Die Polizei und die Stadtverwaltung räumen nun mit Vorurteilen zur Sicherheit auf. Mit Videos und interaktiver Grafik!

Rund 20 Kneipen, Bars und Restaurants, verteilt auf etwas über 400 Metern Länge: Die Färberstraße ist eine beliebte Ausgehmeile, die bis weit über die Villinger Stadtmauern hinaus Anziehungskraft hat. Nirgendwo sonst in der Region finden Menschen ein derart buntes Angebot, um essen zu gehen oder zu feiern. Vor allem an Wochenenden treffen sich hier viele Menschen. Doch wie sicher sind die Gäste? Nach einer Aufsehen erregenden Gewalttat im Sommer konnte man in vielen Diskussionen – vor allem in den sozialen Medien – den Eindruck gewinnen, die Gewaltspirale drehe sich nach oben. Doch was ist dran an dieser These? Sieht die Realität anders aus? Was sagen Polizei, Stadtverwaltung, Gäste und Wirte zum Thema? Sticht die Färberstraße in der Kriminalitätsstatistik heraus? Der SÜDKURIER hat genau hingeschaut und das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Wirte: Domenico Wittkopf, Inhaber der Gaststätte Ott, ist sich sicher: „Vor 20 Jahren war die Situation viel schlimmer.“ Das könne man mit heute nicht vergleichen. Ein aktuelles Sicherheitsproblem sieht er nicht. Sein Publikum sei im Durchschnitt älter geworden. Probleme gebe es, wenn überhaupt, vor seinem Lokal. Mehrfach wurde die lebensgroße Hirschfigur am Eingang beschädigt. Es sei auch nervig, dass immer wieder Frauen auf der Straße angemacht werden. Einen Grund sieht Wittkopf in den Menschentrauben, die sich bis spät in die Nacht vor manchen Bars aufhalten. Nicht selten seien darunter auch Minderjährige anzutreffen. „Was hat ein 16-Jähriger nach Mitternacht noch in der Färberstraße zu suchen?“ fragt er und wünscht sich, dass der Jugendschutz künftig stärker kontrolliert wird. Zum Partylärm fügt er noch hinzu: „Vielleicht sind wir da auch zu sensibel geworden.“ Michael Steiger, Wirt des Irish Pubs und der Gaststätte s`Hüttle, sieht es ähnlich und zieht einen Vergleich zum Fußball: „Soll der FC Färberstraße nicht mehr antreten dürfen, nur weil wenige Fans aus dem Schwarzen Block Ärger machen?“ Es sei auf jeden Fall ruhiger geworden, so Steiger. Weil ab 20 Uhr Poller die Zufahrt blockieren, gebe es weniger Verkehr. Die Umgestaltung der Färberstraße im Jahr 2013 habe die Straße aufgewertet. Die Möglichkeit der Außenbewirtung bis 23 Uhr schaffe bis dahin eine Öffentlichkeit vor den Lokalen, die Störenfriede lieber meiden. Weil sich zahlreiche Vorfälle auf der Straße abspielen, spricht sich Steiger für eine Ausweitung der Videoüberwachung aus. Während der Fastnacht habe das Konzept dafür gesorgt, dass es deutlich ruhiger geworden ist.

Bei einer Straßenumfrage hat sich der SÜDKURIER unter Gästen, Passanten und Bewohnern der Färberstraße zum Thema Sicherheit umgehört. Die meisten der Befragten gaben an, dass sie sich eigentlich sicher fühlen und sich die Situation verbessert hat. Alle gaben an, dass ihnen selbst noch nie etwas passiert sei. Von Freunden und Bekannten wollen aber viele schon von Problemen gehört haben. Einige berichten von einer erhöhten Polizeipräsenz in den letzten Monaten, was das Gefühl von Sicherheit erhöhe. Eine junge Frau erzählt, dass sie sich auch nachts traue, alleine durch die Kneipenmeile zu laufen. Angst habe sie dabei nicht. Ein älterer Mann sagt: „Bis Mitternacht fühle ich mich sicher.“ Danach und während der Fastnacht meide er die Straße. In den Stunden nach Mitternacht seien häufig Betrunkene unterwegs und es komme immer wieder zu Schlägereien, berichtet eine Anwohnerin. Unter dem Strich habe sich die Situation aber verbessert. Die Polizei zeige permanenter Präsenz. „Diese Tatsache ist aber auch ein Zeichen dafür, dass es notwendig ist“, fügt sie hinzu. Nur wenige der Befragten sagen, dass sich die Situation verschlechtert hat. Eine Frau führt deshalb immer ein Utensil zur Verteidigung mit sich. Andere Gesprächspartner haben dazu geraten, eher in einer Gruppe auszugehen. Streifenpolizist: Einer, der die Situation vor Ort gut einschätzen kann, ist Holger Dilger. Er ist seit knapp vier Jahren im Streifen- und Schichtdienst tätig und hat bereits zahlreiche Einsätze in der Färberstraße miterlebt. Er sagt: „Für den Normalbürger ist die Färberstraße sicher.“ Probleme würden dort meist dieselben Gruppen machen. Einige davon seien polizeibekannt und würden Konflikte häufig untereinander austragen. „Die Einsätze in der Färberstraße sind nur ein kleiner Teil unserer täglichen Arbeit“, erklärt Dilger. Die Einsatzzeiten seien jedoch belastend, weil sie sich oft bis in die frühen Morgenstunden erstrecken. Er beobachtet, dass Aggression und Gewaltbereitschaft allgemein zugenommen haben, auch gegen Beamte. „Bei einer Festnahme wurden wir von einer unbeteiligten Person angegriffen“, schildert er ein Beispiel. Ein Brennpunkt sei die Färberstraße nicht. Es gebe auch keine Anweisung, mehr Streifen zu fahren. „Wenn Zeit ist, zeigen wir aber Präsenz.“

Blick in die Kriminalitätsstatistik

Polizeisprecher Michael Aschenbrenner untermauert seine Aussage, dass die Färberstraße keine Problemzone ist, mit statistischen Daten aus den fünf Landkreisen, für die das Polizeipräsidium Tuttlingen zuständig ist