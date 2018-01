Villingen-Schwenningen So manches teure Gutachten der Stadt war für die Katz'

Gemeinderat diskutiert nächsten Mittwoch Sinn und Unsinn der "Gutachteritis". In zehn Jahren wurden Gutachten für rund 820 000 Euro ausgegeben. Allerdings ist diese Auflistung unvollständig

An städtischen Gutachten scheiden sich die Geister. Misstrauisch beobachten Bürger und Steuerzahler die wachsende Flut von Gutachten bei der Stadt und wünschen sich mehr "gesunden Menschenverstand". Dagegen sehen die Entscheidungsträger einen wachsenden Bedarf an wissenschaftlich fundierter Entscheidungshilfe. Jetzt hat die Stadtverwaltung auf Antrag der FDP-Fraktion einmal die Summen zusammengetragen, die in den vergangenen zehn Jahren in Auftrag gegeben wurde. Und siehe da: Sie nimmt sich mit knapp 820 000 Euro noch recht überschaubar aus.

Allerdings hat die Aufstellung einen Schönheitsfehler, da sie eine Vielzahl von Gutachten gar nicht berücksichtigt. Nicht aufgeführt wurden beispielsweise alle Gutachten im baulichen, baurechtlichen oder planerischen Bereich und bei Grundstücksverkäufen, die gesetzlich vorgeschrieben sind oder anerkannte Praxis als Routinegutachten darstellen. Die Stadtverwaltung hat diese Eingrenzung mit der FDP-Fraktion abgesprochen, damit der Arbeitsaufwand bei der Erstellung der Gutachterliste nicht ausufert.

Damit taucht aber eine Fülle von Gutachten gerade im Bereich der Stadtplanung nicht auf. Zum Beispiel die Gutachten zur Integrierten Stadtentwicklung (ISEK) mit dem "Leitbild" vom Büro Urbanista, ferner die alle paar Jahre überarbeiteten Gutachten der Einzelhandels- und Zentrenkonzepte, das Vergnügungsstättenkonzept oder die Wohnungsbaustrategie. Auch die statistische Grundlagenermittlung für die Bevölkerungsberechnung oder der Mietspiegel wurden nicht einbezogen, da sie laut Stadtverwaltung keine Gutachten im eigentlichen Sinne seien. So ausgesiebt, nimmt sich die Aufstellung daher recht überschaubar aus.

Die FDP hatte diese Aufstellung mit der Begründung beantragt, dass die Gutachterkosten für die Haushaltskonsolidierung der Stadt ein wichtiger Punkt seien. Es würden jährliche viele Gutachten in Auftrag gegeben, die vom Gemeinderat bewusst oder unbewusst nicht eingehalten oder verändert werden oder in irgendwelchen Schubladen verschwinden.

Die jetzt von Stadtverwaltung vorgenommene Auflistung bestätigt diese Befürchtungen der Liberalen zum Teil. Einige größere Gutachten blieben tatsächlich wirkungslos. Bisher nicht umgesetzt wurde beispielsweise der Bericht zur Sportstättenentwicklung 2010 bis 2014, ein Gutachten, dass immerhin fast 74 000 Euro gekostet hat. Der Gemeinderat hat bei der Sportstättenentwicklung im Gegenteil jetzt noch weitere Gutachterleistungen eingefordert. Ein "prominentes Opfer" war das Gutachten der Machbarkeitsstudie "Verwaltung unter einem Dach", das rund 147 000 Euro gekostet hat. Nach dem Bürgerentscheid von 2012, bei dem eine Mehrheit der Bürger gegen das "Zentrale Rathaus" stimmte, war die Gutachten reif für den Papierkorb.

Das teuerste Gutachten zur Strategischen Haushaltskonsolidierung, für 240 000 Euro erstellt von Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), befindet sich derzeit noch in der Umsetzung. Ob das Gutachten sein Geld wert ist, muss sich noch erweisen. Zwei Tourismuskonzepte von 2007 und 2013 befinden sich laut Stand ebenfalls noch "in Umsetzung" und kosteten 34 000 Euro. Der Feuerwehrbedarfsplan von 2011 wurde vom Gemeinderat nicht beschlossen, jedoch etliche Teile in die Praxis übernommen.

Kleinere Gutachten wie das Vergnügungsstättenkonzept 2011 (9000 Euro), zum Jugendgemeinderat (6200 Euro) oder die Organisationsuntersuchung für das Stadtbauamt (48 100) Euro wurden dagegen umgesetzt. Im Gemeinderat soll die städtische "Gutachteritis" in der Sitzung vom nächsten Mittwoch (ab 16 Uhr, Matthäus-Hummel-Saal, Villingen) diskutiert.

Die teuersten Gutachten

Die teuersten Gutachten der letzen Jahre waren nach der selektiven Aufstellung der Stadt folgende: Sportstättenentwicklung (ca. 74 000 Euro), Integrationskonzept (36 000 Euro), Feuerwehrbedarfsplan (49 000), Zentrales Rathaus (147 000), Haushaltskonsolidierung (240 000), Tourismuskonzept (34 000), Organisationsuntersuchung Stadtbauamt (48 000).