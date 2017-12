Villingen-Schwenningen Silvesterlauf in Schwenningen: Das Jahr sportlich auslaufen lassen

Der Silvesterlauf der FSV Schwenningen findet zum 17. Mal statt und ist inzwischen ein regelrechter Geheimtipp geworden.

Zum 17. Mal heißt es an Silvester bei der FSV Schwenningen: Zum Jahresende gemeinsam joggen ohne Stoppuhr, Sieger und Verlierer. In diesem Sinne geht es am Sonntag, 31. Dezember, um 13 Uhr, vom Vereinsgelände der FSV auf die rund sieben und 14 Kilometer langen Laufstrecken des Silvesterlaufes.

Seit dem Jahr 2000 trifft sich die damalige Lauftreffgruppe der FSV zum Silvesterlauf. Dass man keineswegs eine Konkurrenzveranstaltung zum bekannten Silvesterlauf in Fluorn-Winzeln auf die Beine stellen wolle, darüber waren sich die Veranstalter der FSV von Anfang einig. „Gruppenlauf ohne Verlierer“, so lautet darum bis heute das Motto der Hobbyläufer. Über die Jahre fanden sich zwischen 30 und 100 Teilnehmer zum Silvesterlauf ein. Die Organisation wurde auf kleinem Niveau beibehalten. Keine Läuferregistrierung und Zeitmessung. Die Bereitstellung von Punsch, und Getränken in kleinem Rahmen erlaubten einen stressfreien Ablauf für Veranstalter und Teilnehmer. Die Möglichkeit, den Jungendraum im Keller des FSV-Vereinsheims und die Duschen zu nutzen, haben über all die Jahre entscheidend zu einem gemütlichen Ausklang beigetragen.

Über die Jahre hinweg ist der Lauf zu einem regelrechten Geheimtipp für Läufer aus Villingen und Schwenningen sowie aus benachbarten Orten geworden. Immer wieder zeigen sich neben den bekannten Gesichtern auch neue Läufer, die zufällig den FSV-Silvesterlauf für sich entdecken. Das Motto hat sich auch im inzwischen 17. Jahr bewährt: „Laufen zum Jahresausklang, in offener Runde, ohne Anmeldung, ohne Stoppuhr, ohne Sieger und Verlierer“, so Mitorganisator Harald Ückert.

Start und Ziel ist beim FSV-Vereinsheim Waldeslust im Schwenninger Moos. In zwei Gruppen wird um 13 Uhr gestartet. Das Tempo orientiert sich an den langsameren Läufern. Der Weg führt am Rande des Mooses vorbei in Richtung Wittmannstal. Hier teilt sich der Weg. Die kurze Strecke führt in einem östlichen Bogen nach sieben Kilometern wieder zurück an den Ausgangspunkt. Für die etwas geübteren Läufer spannt sich der Bogen über 14 Kilometer weiter über das Waldcafé und Hochemmingen zurück ins Schwenninger Moos. Anschließend stehen Duschmöglichkeit sowie Getränke bereit.

Die kurze Strecke ist in 50 Minuten zu bewältigen. Bei der längeren Strecke sollte die Kondition für 90 Minuten Laufen vorhanden sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da es sich um keinen offiziellen Wettkampf handelt, sind die Läufer nicht über den Veranstalter versichert, frei nach dem Motto „zum gemeinsamen Vergnügen, aber auf eigene Gefahr“, ergänzt Michael Fabisch von der FSV Schwenningen.