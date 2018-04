Der Rotary-Club Villingen-Schwenningen zeichnet den Weißen Ring mit dem Paul-Harris-Preis aus. Körperverletzung, Diebstahl, Einbruch, Raub und Vergewaltigung – viele Opfer leiden unter den Folgen. Sie brauchen professionelle Hilfe. Der Weiße Ring hilft oft unbemerkt von der Öffentlichkeit.

Der Weiße Ring ist Gewinner des diesjährigen Paul-Harris-Preises. Den hat der Rotary-Club Villingen-Schwenningen verliehen. Ein fester Teil des gesellschaftlichen Lebens ist die Opferschutzorganisation Weißer Ring – auch wenn vieles unbemerkt und abseits der Öffentlichkeit geleistet wird.

Straftaten wie Körperverletzung, Diebstahl, Raub und Vergewaltigung hinterlassen oft jahrelang anhaltende Spuren bei den Betroffenen. Auch Opfer von Einbrüchen oder Stalking benötigen meist professionelle Hilfe, um die traumatischen Ereignisse zu überwinden und den oft lebenslangen Folgen gar nicht erst Raum zu lassen.

„Wir helfen Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind“, steht in den Statuten geschrieben. Unter der angebotenen Hilfe verstehen die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Weißen Rings, dass sie beratend, tröstend und helfend tätig werden, wenn jemand unter den Folgen einer Straftat leidet. Beistand und persönliche Betreuung für die Betroffenen, aber auch augenscheinlich simple Herausforderungen wie der Umgang mit Behörden, Begleitung bei Gerichtsterminen oder auch finanzielle Zuwendungen bei Bedürftigkeit können eine wichtige Hilfe sein.

Am vergangenen Dienstag haben die helfenden Mitglieder der Außenstelle Schwarzwald-Baar-Kreis, die in Villingen-Schwenningen ihren Sitz hat, selber Hilfe erfahren. Die Hilfe kam von den Rotariern, einem Service-Club, dessen Mitglieder sich ebenfalls unbürokratische Hilfe für Menschen in die Statuten geschrieben haben. Konkret bestand die Hilfe der Rotarier darin, die Ehrenamtlichen mit dem Paul-Harris-Preis auszuzeichnen.

In einem Festakt im Atrium der Schwenninger Krankenkasse wurde der Preis von Margot Haas übergeben, der amtierenden Präsidentin des Rotary-Clubs. Die Wahl sei nicht einfach gewesen, denn die weiteren vier Nominierten hätten aufgrund ihres sozialen Engagements den Preis allesamt ebenfalls verdient gehabt, so die Präsidentin.

Ebenfalls nominiert für den Preis waren Elisabeth Neininger, die seit vielen Jahren mit ihrem ehrenamtlichen Besuchsdienst im Klinikum viel Freude und Trost spende. Die beiden Führer und Erklärer der Musterwohnung Beate, Christa Hauger und Patrik Meierhöfer, waren weitere Nominierte. Ebenfalls nominiert waren Lucy Lachenmaier, die sich seit Jahren im AWO-Heim und in der Flüchtlingsbetreuung engagiert, sowie die Mitglieder der Hagelabwehr Südwest.

Der Rotary-Club

Der Rotary-Club Villingen-Schwenningen wurde am 24. Mai 1956 vom RC Freiburg gegründet. Inzwischen besteht der Club aus 60 Mitgliedern, die sich aus den verschiedensten Berufsgruppen zusammensetzen.