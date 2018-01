Villingen-Schwenningen Seilbahn und mehr: Wie es mit den Ideen für die Stadt der Zukunft weitergeht

Großes Interesse bestand an der Planungs-Werkstatt in Villingen-Schwenningen. Konkrete Projekte wurden mit Fachleuten analysiert. Der Bedarf an günstigem Wohnraum brennt unter den Nägeln.

Groß war das Interesse an der letzten öffentlichen Planungs-Werkstatt in der Dualen Hochschule: so groß, dass der Hörsaal schon wieder zu klein war. Rund 150 Besucher, so die Schätzung von Bau-Bürgermeister Detlev Bührer, drängten sich in dem Raum. Hinzu kamen viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die an den Ideen-Inseln Rede und Antwort standen sowie Anregungen aufnahmen. Eine hohe Anzahl von Stadträten interessierte sich für die Vorschläge, wie Villingen-Schwenningen künftig aussehen soll. Bürger ohne öffentliche Funktion waren in der Unterzahl, die die dennoch gekommen waren, bereuten es nicht.

Worum es geht: Die Stadtverwaltung arbeitet an einem integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek). Das Wortungetüm steht für die greifbare Zukunftsplanung der Doppelstadt. Nach der ersten Veranstaltung überwog Kritik, die Ideen seien zu abgehoben oder theoretisch. Nun wurde konkretisiert, worauf Oberbürgermeister Rupert Kubon in der Einleitung abhob – und siehe da, das Interesse nahm zu. Kubon nannte einige Beispiele wie die Entwicklung der Hochschulen, der Mobilität, Stichwort Seilbahn, oder den Bedarf an günstigem Wohnraum. Der Stadtplaner des beauftragten Büros Urbanista, Markus Ewald, verwies darauf, dass die Vorschläge im April in das Konzept eingearbeitet werden, im Sommer legt Urbanista dann das Papier dem Gemeinderat vor.

Zu drei Teilbereichen seien allerdings kaum Anregungen eingegangen: Freiräume für die Jugend, Starthilfe für neue Betriebe und die Doppelstadt in der Region.

Bürger in der Unterzahl: Ganz klar, Bürger ohne politische Funktion oder die nicht als Interessensvertreter kamen, blieben in der Minderheit. Woran das lag – möglicherweise an dem doch frühen Beginn von 16.30 Uhr; oder auch an einem Thema wie günstiger Wohnraum. "Die Betroffenen wagen sich eher selten an die Öffentlichkeit", wie Bärbel Wagner vom Sozialen Zentrum in Schwenningen betonte. Daher war sie mit der SPD-Gemeinderätin Birgitta Schäfer, die sich auch im Mieterschutzbund engagiert, hier. Sie interessierten sich vor allem für die sozialverträgliche Stadtviertel- und Wohnraumentwicklung, also günstiges Wohnen. Wie wichtig das sei, "erleben wir in der täglichen Praxis", berichtete Schäfer. In zahlreichen Wohnungen laufe derzeit eine Mitpreisbindung, die durch Landesfördermittel garantiert war, aus. Wenn die wegfalle, so Wagner, stehen viele mit dem Rücken zur Wand. Wohnen war auch ein Thema beim Stand von Bauamtsleiter Franz-Josef Holzmüller – dort unter anderem im Schilterhäusle. Bei ihm ging es um die Infrastruktur, ein Supermarkt, aber auch eine Gaststätte fehlten in dem Bereich – eben Dinge, die zum Wohlfühlfaktor eines Wohngebiets gehörten. Klaus Stehle wiederum ging von Stand zu Stand, er fand ein Radkonzept wichtig. Michael Kopp, Stadtführer aus Schwenningen, begeisterte sich für das Seilbahn-Konzept.





Früher fuhr er in zehn Minuten nach Villingen, inzwischen dauere es oft eine halbe Stunde. Er findet die Idee gut, sie müsse ja auch nicht gleich umgesetzt werden, sondern sei eine Zukunftsperspektive für die nächsten 20 Jahre.

Die Seilbahn: Ohnehin dürften viele wegen Günter Troy von Doppelmayr, einem der weltweit führenden Hersteller von Seilbahnen, gekommen sein. Troy machte die Vorteile einer urbanen Seilbahn deutlich, der geringe Landschaftsverbrauch zum Beispiel oder schnelle Überwindung von Strecken. Doppelmayr baute Seilbahnen in der 1,4 Millionen-Metropole La Paz, mit VS eher nicht zu vergleichen, oder in Koblenz – da dürften sich die Strukturen schon eher ähneln. In Koblenz wurde die Seilbahn zur Bundesgartenschau als temporäres Projekt gebaut. Über den Rhein benötige sie, langsam fahrend, vier Minuten, ein Bus sei 25 Minuten unterwegs. Nachdem gegen anfänglichen Widerstand der Bevölkerung die Gondeln schwebten, mochte sie keiner mehr missen. Troy sagte aber auch: Die Stadt müsse das Projekt durchrechnen, es könne sich auch nicht als sinnvoll herausstellen.

Die Diskussion: "Vergessen", rief ein Besucher auf die Frage von Stadtplaner Markus Ewald, wie mit der Seilbahn-Idee verfahren werden soll. In zwei Gruppen wurde diskutiert, Troy machte deutlich, dass für solch ein Zukunftsprojekt, das die beiden Bahnhöfe von Villingen und Schwenningen verbinden könnte, "Bedarf und Notwendigkeit" bestehen müsse. Das herauszufinden, sei Sache der Stadt.

Auf den Einwand von CDU-Stadträtin Renate Breuning, dass zwischen den Bahnhöfen derzeit sechs öffentliche Verbindungen – zwei Mal der Ringzug, die lange Linie 1 und die Schnellbusverbindung – fuhren, verwies er auf eine notwendige Prüfung. Die wird auch ergeben, was das Projekt kosten soll, denn über Zahlen schwieg er sich eisern aus.