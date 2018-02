Villingen-Schwenningen Schwingende Brücke bleibt künftig ein Dauerpflege-Fall

Stadt würde Bickensteg, der in Villingen Bahnhof und Landratsamt verbindet, heute nicht mehr bauen. Absteig-Gebot für Radler mindestens bis Sommer.

Der Villinger Bickensteg, bekannt als Schneckenbrücke, wurde vor knapp sieben Jahren mit einem Aufwand von 1,3 Millionen Euro saniert. Viele gingen davon aus, damit sei für einige Zeit Ruhe. Doch die Hoffnung erfüllt sich nicht und wird sich nie erfüllen. Denn bauartbedingt werden an den Kappen immer Risse auftreten, wie die Sprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner, bestätigte. Derzeit sorgen die Risse für Aufwellungen in der Mitte der Verbindung. Daher müssen Radler absteigen.

Nur: Kaum ein Radler hält sich daran. Und das sind an schönen Tagen viele Dutzende, denn nicht nur Schüler des Hoptbühlgymnasiums nutzen den Weg vom Bahnhof zur Schule, sondern auch die Radler nach Schwenningen. Und auch SÜDKURIER-Leser Albert Nagel fragt verwundert, warum das Radeln hier verboten sei. Wenn überhaupt komme es in der Mitte zu einer minimalen Aufwellung, die sei allerdings kaum zu bemerken. Leichte Schäden sind ansonsten nur auf dem Fußgängerweg festzustellen. Das sei aber kein Vergleich zu den miserablen Schlagloch-Pisten im übrigen Stadtgebiet. Doch an diesen Stellen steigt auch kein Radler ab.

Für die Stadtverwaltung ist das Schild, dass das Schieben der Räder verlangt, eine reine Vorsichtsmaßnahme. Im Sommer, wenn im Zuge von Unterhaltarbeiten ein elastischer Betonanstrich aufgebracht werde, prüfe die Verwaltung das Radel-Verbot erneut. Ob es aufgehoben wird, sei derzeit nicht sicher, meinte Brunner. Fakt ist aber, dass die Brücke nicht einsturzgefährdet sei. Denn die Risse, die statisch keine Bedeutung hätten, seien „planmäßig“ aufgetreten und stellen keinen Mangel dar, führte Brunner aus.

Wegen der Schwingungen der Seilbrücke war das nicht zu vermeiden. Aktuell prüft das Bauamt, welches Beschichtungssystem das beste ist. Erst danach könnte die Stadtverwaltung Aussagen über die Kosten und Dauerhaftigkeit der Schutzschicht geben.

Ob die Brücke eine Fehlkonstruktion sei, beantwortete Brunner mit „Jein“. Der Bickensteg sei im Bauboom der Siebzigerjahre gebaut worden, – übrigens entworfen vom legendären Stuttgarter Bauingenieur Fritz Leonhardt. Es war viel Geld da, deshalb konnte sich die Stadt solch eine spezielle Schrägseilbrücke leisten. In Deutschland und in der ganzen Welt gebe es nur wenige Brücken in dieser Bauweise. Problembehaftet sei, so Brunner, die Verwendung verschiedener Materialien mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Heute würden solche Brücken nicht mehr gebaut. Unter Denkmalschutz stehe das Bauwerk nicht, allerdings sei nicht auszuschließen, dass es in Zukunft in den Katalog aufgenommen werde.