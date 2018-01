Villingen-Schwenningen Schwenninger Narren von Zunftmeister-Rücktritt überrascht

Zunftmeister Martin Wittner hat zum Jahresende ohne vorherige Ankündigung den Chefposten bei der Narrenzunft Schwenningen abgegeben. Der Grund ist bislang nicht bekannt. Sein Stellvertreter Lutz Melzer warnt die Mitglieder allerdings vor Spekulationen: "Wir haben nicht das Recht, uns darüber die Mäuler zu zerreißen".

Die Narrenzunft Schwenningen stellt sich im Jahr ihres 90-jährigen Bestehens der großen Herausforderung, die Fastnacht ohne Zunftmeister Martin Wittner erfolgreich zu gestalten. Wittner hatte, für alle überraschend, zum 31. Dezember 2017 sein Amt abgegeben, nachdem er erst im September seine neue Amtszeit antrat. Auch beim beliebten Narrengericht wird es Veränderungen geben. Alle drei Richter werden dieses Jahr zum letzten Mal den Oberbürgermeister nach seiner Verhaftung aburteilen.

Vizezunftmeister Lutz Melzer dämmte bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch im Beethovenhaus den Raum für Spekulationen ein. Martin Wittner war nicht anwesend, Lutz Melzer leitete die Versammlung. Es habe keinerlei Streitigkeiten im Vorstand oder im Verein gegeben, verdeutlichte Melzer. "Wenn Situationen, die vorher nicht absehbar waren und familiäre und berufliche Herausforderungen sowie Herausforderungen an herausgehobener Stelle im Verein auf einen einstürzen, ihren Tribut fordern und gleichzeitig mit solch hoher Einsatzbereitschaft zusammentreffen, kann dies einen Menschen zu solch einem Schritt bewegen", erklärte er. Vielleicht sei die Entscheidung nicht für jeden nachvollziehbar, doch "wir haben nicht das Recht, uns darüber die Mäuler zu zerreißen".

Melzer sagte: "Die Welt dreht sich weiter". Die Mehrarbeit würde auf mehrere Schultern verteilt. Auch die Ehrenzunftmeister hätten ihre Unterstützung zugesagt. Die Fastnacht im 90. Jahr des Bestehens der Narrenzunft soll so schön werden wie immer. Melzer: "Lasst uns alle an einem Strang ziehen und beteiligt euch aktiv an der Fastnacht. Man sei auf der Suche nach einer Lösung und werde sich bemühen, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung einen Nachfolger für Martin Wittner zu finden.

Einen besonderen Narrensprung soll es dieses Jahr nach dem Narrenbaumstellen auf dem Muslenplatz geben. Das Narrenbaumstellen beginnt übrigens eine Viertelstunde später, um den Marktbeschickern Zeitdruck zu ersparen. Anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Narrenzunft stellt sich der Brauchtumsausschuss der Zunft einen Narrensprung vor, an dem Häser aller Epochen, auch Kinderhansel, ihren Auftritt haben sollen. "Alle Hansel sind willkommen, egal ob mit weißen oder schwarzen Handschuhen, beispielsweise", gab Jochen Schwillo bekannt. Wer noch ein altes Häs im Schrank habe, der solle mitmachen. Einzige Bedingungen sei, man müsse anständig angezogen sein und in der Region werde ein Rotfuchs getragen, kein Silberfuchs. Man wolle eine Visitenkarte der Schwenninger Fasnet abgeben. Als Dank erhalten die Teilnehmer einen speziellen Sprungbändel als Ehrengabe der Zunft.

Nicht die Dauer der Fasnet sei entscheidend, sondern die Intensität. Wie üblich geht es in Schwenningen am Schmotzige nach dem Narrenfrühstück mit der Schülerbefreiung bis zur Schlüsselübergabe am Abend so richtig los. Der Schlüssel werde auf jeden Fall auf dem Marktplatz übergeben, erklärte Lutz Melzer. Man werde sehen, inwieweit dieser dann frei ist. Genaueres wird bei der Sicherheitsbesprechung bekannt gegeben.

Ehrungen

Die Ehrennadel in Gold für 60-jährige Mitgliedschaft erhielten Loni Golinske und Elisabeth Marquardt. Für 50 Jahre: Doris Faller und Siegfried Hanselmann. 20 Jahre (Ehrennadel in Gold mit Kranz): Gisela Liedtke, Reinhard Liedtke, Uwe Mühlbacher, Bernd Scheuber, Petra Scheuber, Andreas Schlenker, Elke Schlenker und Tanja Wiedmann. 15 Jahre: Markus Bösinger, Peter Hellstern und Silvia Hellstern. 10 Jahre: Günther Hermel, Ully Hugger, Bettina Schäfer, Wilhelm Schäfer und Benjamin Zarbock.