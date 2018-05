Villingen-Schwenningen Schulwettbewerb: Wenn Villinger Bickebergschüler hinter der Kamera stehen

Jugendliche drehen bereits eigene Filme. Jetzt soll eine eigene Spezial-Ausrüstung helfen

Das Projekt „Imagefilm“ wurde im November 2017 von Lehrkräften der Bickebergschule ins Leben gerufen. Dabei wurden zwei Ziele verfolgt. Zum einen sollte ein Film entstehen, der interessierte Schüler und Eltern auf der Suche nach einer passenden Bildungsstätte einen reellen Einblick über das Leben und Lernen an der Bickebergschule ermöglicht.

„Wir haben uns die Homepage angeschaut und festgestellt, das fesselt einen nicht“, erklärt David Todt, Lehrer und Film-Team-Leiter an der Bickebergschule. Nur ein paar Bilder seien zu wenig. Was den Betrachter packe, seien Videos. Soziale Netzwerke wie Instagram sind so das Vorbild des Imagefilm-Projekts. „Was die schaffen, ist einen mit ihren Kurzvideos zu binden“, so Todt, einer der drei Lehrer der Klassenstufe fünf, die geschlossen an diesem Projekt teilnimmt. Zum anderen sei es das Ziel, der Forderung des neuen Bildungsplans nach mehr Medienkompetenz Rechnung zu tragen und die Schüler so medial auszubilden, dass sie in der Lage sein würden, die Filmsequenzen selbst drehen zu können. Daher wurden Kameras, Tonangeln, Lichter, Stative und vieles mehr vom Kreismedienzentrum ausgeliehen und die Schüler der Stufe fünf von den Klassenlehrern im Umgang, Aufbau und in der Benutzung von Kamera, Licht und Ton geschult.

Nicht nur die Schüler des Film-Teams seien voller Begeisterung bei der Sache. Durch das Projekt entstanden Aktionen wie die Aufzeichnung des Cup Songs „When I'm Gone“, der eine Renaissance als Internetphänomen erlebte und bei dem jeder mit einem Becher und seinen Händen denselben Rhythmus klopft. 320 Schüler aller Jahrgangsstufen nahmen daran teil und auf diese Weise entstand ein Gemeinschaftsgefühl. „Einfach toll dieses Wir-Gefühl“, schwärmt der Film-Team-Leiter. Der Film wurde Ende Februar abgedreht und geschnitten, sodass er pünktlich zum Tag der offenen Tür an der Bickebergschule in Endlosschleife und bei großem Zuschauerzulauf gezeigt werden konnte. „Wir haben einen Hebel in Bewegung gesetzt“, so David Todt. Aufgrund der Begeisterung der Schüler, der schnell erworbenen Medienkompetenz sowie der positiven sozialen und persönlichen Entwicklung der beteiligten Kinder, reifte in den Lehrkräften der Entschluss, eine entsprechende Schulfirma zu gründen, die Aufträge für Filmaufnahmen im leistbaren Rahmen gegen Bezahlung ausführen soll. Angeregt wurde diese Idee durch eine erste Anfrage des Zähringer Chörle aus Villingen. Sie buchten das Filmteam zur Aufnahme ihres Konzertes im Juni 2018. Im Zuge dieser Schulfirma sollen die bereits ausgebildeten Schüler weiterhin geschult und ausgebildet werden, damit sie ihre Kompetenzen nicht nur festigen, sondern auch erweitern können. Da die ganzen Filmausrüstung dem Kreismedienzentrum wieder zurückgeführt werden muss, benötigt die Bickebergschule nun eine eigene Ausrüstung, mit der sich die Entstehung einer Schulfirma realisieren lassen kann.

Die Schule

Derzeit besuchen rund 600 Schüler die Bickebergschule, eine von Klasse eins bis zehn gebundene Ganztagesschule. Im Primarbereich sind es aktuell 160 Schüler, die in acht Klassen unterrichtet werden, im Sekundarbereich sind es rund 440 Schüler. Die Bickebergschule unterstützt und fördert Schüler individuell und führt sie zum passenden Abschluss. Eine Erziehungspartnerschaft von Schule und Eltern ist eines der besonderen Merkmale. Mehr Informationen im Internet unter der Adresse www.bickebergschule-vs.de. (nt)