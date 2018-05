Villingen-Schwenningen Schulwettbewerb: Tägliches Radeln tut allen richtig gut

Regionalpendler betont sanfte Form der Mobilität. Eigene Radwerkstatt in Golden-Bühl-Schule in Villingen-Schwenningen ist künftig geplant

Es ist fast jeden Morgen dasselbe Szenario, was sich um 7.30 Uhr vor Beginn der ersten Unterrichtsstunde vor der Golden-Bühl-Schule darbietet: Kinder werden von ihren Eltern direkt vor den Eingang des Schulgebäudes gefahren, Straßenhinweise werden von den parkenden Autofahrern häufig missachtet und Grundschüler haben große Angst, bei all dem Trubel die Straße zu überqueren. In Zeiten von Erderwärmung, Klimaschutz und Dieselskandal wurden daher 60 Schüler der achten Klasse befragt, wie sie morgens zur Schule kommen beziehungsweise den Weg nach Hause gestalten. Das Ergebnis war ernüchternd, da gerade einmal 14 Prozent der befragten Jugendlichen den Schulweg mit dem Fahrrad bestreiten.

Der Großteil der Schülerschaft fährt tagtäglich mit dem Bus zur Schule (38 Prozent) oder lässt sich von den Eltern zur Schule und nach Hause chauffieren (21 Prozent). Aufgrund dieser Erhebungen und der Tatsache, dass die Schüler sich kaum in der Region Schwarzwald-Baar auskannten, sei die Idee des Projektes entstanden. „Die Schüler haben überhaupt kein Bewusstsein für das Fahrrad und kennen die Region gar nicht“, beklagt Alexander Mati, Lehrer und Initiator des Projekts „die Regional-Pendler“.

Im Zeitraum vom 6. Juni bis 18. Juli kommen die 60 Schüler ausschließlich mit dem Fahrrad zur Schule. Dabei haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich während dieser sechs Wochen drei Transporttage selbstständig herauszusuchen, an denen sie nicht mit dem Fahrrad zur Schule kommen müssen. Zudem finden während dieser sechs Wochen vier gemeinsame Ausfahrten mit dem Fahrrad statt, an denen im Stufenverband regionale Ausflugsziele angefahren werden, um somit die Schüler regional kompetenter und gefestigter zu machen. Im Vorfeld des Projektes werden die Schüler in unterschiedlichen Unterrichtsfächern, zum Beispiel im Technikunterricht geschult, wie denn so ein Fahrrad funktioniert und was man bei möglichen Schwierigkeiten beachten muss. Aus der Erhebung sei hervorgegangen, dass viele der teilnehmenden Schüler kein funktionierendes Fahrrad besitzen. „Wenige haben ein Fahrrad und wenn sie eines haben, taugt es nichts“, bemängelt Mati. Außerdem hätten viele auch keinen Fahrradhelm. Die Golden-Bühl-Schule benötigt neben Mountainbikes und Helmen auch Schläuche, Werkzeug und Zubehör. Die Schüler sollen zu einem umweltbewussten Fahrverhalten motiviert werden. Darüber hinaus sollen sie merken, dass sie durch ihren Fahrradeinsatz Kohlendioxid-Emissionen einsparen.

Die Nachhaltigkeit des Projektes sei gewährleistet. Zum einen bestünde die Möglichkeit, eine Fahrrad-Arbeitsgemeinschaft ins Leben zu rufen, die wöchentlich unter Aufsicht einer Lehrperson stattfinden kann. Des Weiteren sei durch das Vorhandensein von Fahrrädern der Weg frei, um eine Fahrrad-Werkstatt zu etablieren.

Die Schule

„Gemeinsam Ziele erreichen“ – so lautet das Motto an der Golden-Bühl-Schule in Villingen, einer Ganztagesschule unter der Leitung von Rektorin Jane Heinichen. Das Engagement der Schule bei der Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher gilt als vorbildlich. Jährlich feiert man das Lernfest, wobei die Besucher Informationen, beispielsweise über individuelles Lernen, erhalten. Die Neuntklässler informieren bei dieser Gelegenheit über die Abschlüsse. Mehr Infos unter www.goldenbühlschule.de. (nt)