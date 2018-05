Villingen-Schwenningen Schulwettbewerb: Schüler wollen sich selbst fit machen

Die SMV des Hoptbühl-Gymnasiums will eine Cross-Fit-Anlage verwirklichen, nachdem richtiger Schulsport schon lange nicht mehr möglich ist.

Auch das Gymnasium am Hoptbühl nimmt am großen Schulwettbewerb der Sparkasse teil. Platz für Bewegung ist zwar vorhanden, aber es gibt nicht genügend Möglichkeiten, um auf dem Schulgelände und darum herum Sport zu treiben, finden die Schüler der SMV des Hoptbühlgymnasiums. „Zur Zeit ist unser Sportplatz gesperrt und es besteht keine Möglichkeit zur sportlichen Betätigung im Freien“, erklärt Arne Bronk, Schülersprecher des Gymnasiums. Im letzten Jahr musste die Sportanlage geschlossen werden, da sie nicht mehr verkehrssicher ist.

Auf dem großen Pausenhof hinter dem Gebäude des Gymnasiums und dahinter existieren durchaus Anlagen, auf denen man Sport machen kann. So stehen auf dem Pausenhof neben einem Basketballkorb zwei Tischtennisplatten. Außerdem befindet sich neben dem Schulgelände ein großer Bolzplatz mit zwei Metalltoren. Doch offenbar wandeln sich die sportlichen Interessen der Villinger Jugend. Arne Bronk selbst geht gerne Bouldern. Bouldern ist das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt zum Beispiel an künstlichen Kletterwänden in Absprunghöhe. Eine Boulderhalle gibt es in Villingen bereits. Eine weitere wird gebaut. Preise von acht Euro pro Eintritt kann sich jedoch nicht jeder Jugendliche leisten. Ähnlich ist es mit Fitnessstudios, bei denen man oft nur Halbjahresverträge abschließen kann, die den finanziellen Rahmen von Jugendlichen sprengen.

So nimmt die Schule mit dem Projekt „Cross-Fit-Anlage für den Schulhof“ am Schulwettbewerb teil. Die Cross-Fit-Anlage soll vergleichbar mit der in den Ringanlagen am Gymnasium am Romäusring sein. Dort wurde vor geraumer Zeit ein identisches Projekt realisiert. Der teuerste Teil des Projektes ist der spezielle Bodenbelag, der geschaffen werden muss. Cross-Fit ist eine Fitnesstrainingsmethode und zugleich ein Wettkampfsport, der Gewichtheben, Sprinten, Eigengewichtsübungen sowie Turnen miteinander verbindet. Um eine solche Anlage zu Errichten muss der Boden aufgerissen und ein Fundament gegossen werden. Die Cross-Fit-Anlage an sich koste im Verhältnis zu den Bauarbeiten wenig. Die Idee, sich zu bewegen oder außerhalb der Schulzeit Muskeln aufzubauen, kam aus den Reihen der SMV.

Die Schule

Von September 2003 bis Juli 2005 wurde das Schulgebäude umfassend saniert und in den heutigen Zustand gebracht. Allerdings steht es damit nicht überall zum Besten: Im April flammte die Diskussion um den gesperrten Sportplatz des Hopttbühl-Gymnasiums im Gemeinderat wieder auf. Eine Boulderanlage auf dem Schulhof könnte die Bewegungsnot lindern.