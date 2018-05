VS-Tannheim Schulwettbewerb: Schüler tauchen in die Natur ein

An der Grundschule Tannheim gibt es eine Naturwerkstatt. In dem Projekt begreifen die Kinder ökologische Zusammenhänge.

Mit dem Projekt „Naturwerkstatt“ will die Tannheimer Grundschule einen Beitrag zur Ganztagesbetreuung leisten. Die Naturwerkstatt findet während der Schulzeit wöchentlich statt und wird von der Naturpädagogin Veronika Grimm betreut. „Wichtig ist, dass wir immer draußen sind“, erklärt Veronika Grimm. Einzig bei starkem Wind oder Gewitter werde auf den Werkraum in der Schule in Tannheim ausgewichen.

Themen sind die Erlebnisräume Wald, Wiesen, Felder und Bäche mit ihren Pflanzen und Tieren sowie die ökologischen Zusammenhänge und Beziehungsnetze. Die Kinder sollen die kleinen und großen Wunder der Natur erfahren und erleben, die in ihrem Heimatort und in der näheren Umgebung zu finden sind. Dabei würden alle Sinne angesprochen: Sehsinn, Hörsinn, Geruchs- und Geschmackssinn und auch Tastsinn seien gefordert. Denn nur beim Fühlen könnten die Kinder die Dinge auch wirklich begreifen.

Doch es werden auch längere Ausflüge außerhalb von Tannheim unternommen, zum Beispiel in das Naturfreundehaus in St. Georgen, das Veronika Grimm leitet. Die Leiterin der Naturwerkstatt will zum Thema Forstwirtschaft und Holznutzung einen Förster einladen. Im Winter war die Gruppe Schlitten fahren. Auch eine Waldrallye mit verschiedenen Stationen hat Veronika Grimm schon organisiert. Aktuell stehe der Biber bei den Kindern hoch im Kurs. Zwar haben sie ihn noch nicht gesehen, doch hinterlasse er seine Spuren an den Baumstämmen.

Das Projekt „Naturwerkstatt“ findet 2018 im dritten Jahr statt. Zwölf Schüler aus den Klassen eins bis drei nehmen daran teil. Profitieren sollen von dem Projekt aber noch mehr Kinder. Sie können die Natur direkt erleben und erfahren. Sie entwickeln ein Verständnis für ökologische Prozesse und Zusammenhänge.

Auch für die Eltern habe das Projekt seine Vorteile. Es sei ein günstiges Angebot an die Eltern – dank Engagement und Förderung durch den Freundeskreis der Schule Tannheim sowie staatlicher Zuschüsse zur außerfamiliären Förderung der Kinder. Die Eltern werden durch die Nachmittagsbetreuung in der Naturwerkstatt zeitlich entlastet. Überdies werde das Schulgebäude mit Bastelarbeiten aus der Natur geschmückt und der Schulstandort aufgewertet.

Langfristiges Fortbestehen des Projekts werde durch die Bereitschaft der Betreuerin gewährleistet. Darüber hinaus trage das Engagement der Schule mit kommissarischem Schulleiter Elmar Dressel, eigentlich Konrektor der Südstadtschule, und Lehrkräften sowie dauerhaftes Engagement des Freundeskreises der Schule Tannheim zur Nachhaltigkeit des Projektes bei.

Die Schule

Groß ist sie nicht – die Grundschule Tannheim. Aber sie ist wie eine große Familie. Nur etwa 50 Schüler besuchen sie und die werden von gerade mal drei Lehrern unterrichtet. Die ideale Form des Lernens in Tannheim stellt sich so dar: Interesse, sich in ein Thema vertiefen, Zusammenhänge erforschen und am Ende das gute Gefühl entwickeln, etwas verstanden und gelernt zu haben. Die „Naturwerkstatt“ ist folglich ein wichtiger Baustein dieser Philosophie. Neben einer Kernzeitbetreuung morgens vor dem Unterricht besteht an der Schule seit dem Schuljahr 2015/2016 auch ein Nachmittagsangebot. Nach dem Unterricht können die Kinder von Montag bis Donnerstag Mittagessen. Informationen im Internet: http://www.gs-tannheim.de