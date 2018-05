Villingen-Schwenningen Schulwettbewerb: Schüler sollen zum Schreiben angeregt werden

Der Schreibwettbewerb am Deutenberg-Gymnasium lässt eine große Bandbreite an literarischen und poetischen Ideen aufscheinen. Die Schule möchte dazu einen Literaturband veröffentlichen.

Villingen-Schwenningen – Gemäß eines Zitats von Mark Twain: „Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen“, könnte das Motto des Schreibwettbewerbs des Gymnasiums am Deutenberg als Beitrag für den Schulwettbewerb heißen. Die Schülerinnen und Schüler des Schwenninger Gymnasiums sind eingeladen, zu Schreibimpulsen ihre Texte einzureichen. Die Bandbreite reicht hier von Gedichten über Szenen bis zu Erzählungen, sagt Oberstudiendirektor Manfred Koschek.

Der Schreibwettbewerb soll die Schüler motivieren, zu schreiben, egal in welcher Form, so der Schulleiter. Vorgegeben werden lediglich ein oder mehrere Themen. Die Teilnehmer sind zwischen zehn und 18 Jahren alt. Eine Jury aus Schülern und Lehrern diskutiert intensiv über alle Einsendungen und wählt einige davon aus. Bei der Auswahl achten die Jury-Mitglieder immer auf ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den Beiträgen der verschiedenen Altersklassen aus der Unter-, Mittel- und Oberstufe.

Dabei steht im Vordergrund, sich nicht gegen, sondern für Texte, und für Beiträge, die in einen kleinen Literaturband aufgenommen werden zu entscheiden. Als weiterer Anreiz werden in den drei Jahrgangsstufen noch Preise ausgelobt. Im letzten Jahr wurde erstmals ein Schreibwettbewerb angeboten, mit großem Erfolg: 40 Schüler beteiligten sich daran.

„Der Schreibwettbewerb war auch ein Wunsch einiger unserer Schülerinnen und Schüler, die endlich einmal das schreiben wollten, wozu sie Lust haben. Diese Freiheit ist für viele sehr motivierend“, so Manfred Koschek. Auch in diesem Jahr sind es über 40 Gymnasiasten, die sich in ihrer Freizeit an dem Schreibwettbewerb beteiligen.

Zu den Organisatoren gehören von Seiten der Schule die Lehrer Sigrun Weber, Judith Kochon und Martin Aul. „Unser Schreibprojekt soll den Jugendlichen auch die Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung bieten, denn Schreiben ist auch Erleben und Erfahrungen sammeln, Nachdenken über die Welt und sich selbst, Gefühle ausdrücken, Wünsche und Hoffnungen formulieren und vieles mehr“, sagen die Deutenberg-Pädagogen einhellig.

Der Finanzbedarf für das kreative Projekt liegt bei 2000 Euro. Hierfür wolle man beispielsweise einen kleinen Literaturband drucken lassen mit den Beiträgen der Nachwuchsautoren. Auch könne man sich durchaus vorstellen, Literatur-Workshops anzubieten. „Wir sind aber auch offen für Begegnungen mit verschiedenen Autoren“, sagt Manfred Koschek. Für den GaD-Rektor ist wichtig, dass das Projekt nachhaltig am Gymnasium wirkt.

Die Schule

Das Gymnasium am Deutenberg ist das einzige allgemeinbildende Gymnasium in Schwenningen. Üblicherweise haben die verschiedenen Stufen vier bis fünf Klassen. Momentan besuchen rund 890 Schülerinnen und Schüler die Schule. Sie werden von 67 Lehrerinnen und Lehrern sowie zwölf Referendarinnen und Referendaren unterrichtet. Das denkmalgeschützte Gebäude bietet sehr große, moderne Klassenräume, Naturwissenschaftsräume, Computerräume, Kunsträume und eine Werkstatt. Die Aula bietet Platz für mehr als 500 Personen. Der gerade erst fertiggestellte Erweiterungsbau sorgt für eine sinnvolle Unterteilung und beherbergt neben weiteren Klassenräumen den Ganztagesbereich, die Bibliothek, den Oberstufenraum, einen Ruheraum, den Pausenverkauf und eine Kochecke. (jos)