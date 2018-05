Villingen-Schwenningen Schulwettbewerb: Neckarschule will Bibliothek erweitern

Die neue Bücherei in der Neckarschule in Schwenningen soll erweitert und neu bestückt werden. Für Möbel und Bücher werden 5000 Euro benötigt.

Das Lesen hat an der Schwenninger Neckarschule einen hohen Stellenwert. Daher lag es für die Grundschule auf der Hand, sich beim Schulwettbewerb 2018, unter dem Projekttitel „Lesen macht stark, lesen macht fit, lesen ist einfach der Hit!“ zu beteiligen. Für die Projektumsetzung benötigt die Schule 5000 Euro.

„Mit einem möglichen Gewinn möchten wir für die Kinder der Neckarschule, unsere neu eingerichtete Schülerbibliothek um Bücher aus den Bereichen Klassiker und Sachbücher und um Sitzgelegenheiten in einer gemütlichen Leseecke erweitern“, sagt Schulleiterin Fenke Härtel.

Eltern mit ins Boot geholt

Seit Längerem sei man an der Schule dabei, eine Schülerbücherei einzurichten. Als zentraler Ort wurde der Flur im Hauptgebäude ausgewählt, da man an der Neckarschule unter großer Raumnot leidet. „Die Bücherei können wir in keinem Raum einrichten, da jeder Raum als Klassenzimmer genutzt wird“, erklärt Fenke Härtel. Vorteil dieser Variante sei, dass die Schüler hier schnell zugreifen können, wenn Bücher für die verschiedenen Themen benötigt werden. „Dann fallen auch die langen Wege in die Stadtbibliothek weg“. Langfristiges Ziel sei weiterhin, dass sich die Kinder in der Neckarschulbücherei Bücher ausleihen, um sie mit nach Hause zu nehmen.

Um die Bücherei auszustatten, benötigt man feuerfeste Schränke und Bücher. Hier wurden auch Eltern gefragt, ob sie nicht welche spenden. Was die Literatur-Klassiker angeht, versucht die Schule diese aber selbst zu erwerben.

Für die gewünschte Leseecke hat der Möbelausstatter schon etwas konzipiert, erläutert Schulleiterin Fenke Härtel. Einerseits soll eine Leseecke eingerichtet werden, die man einfach nutzen kann, um in einem Buch zu schmökern, auch können die Möbel als Schülerarbeitsplätze genutzt werden.

Der Raum als dritter Pädagoge

Zum anderen ist an der Neckarschule geplant, die Leseecken in den elf Klassenzimmern zu erneuern, mit Mobiliar ansprechender zu gestalten und auszustatten.

Hier zählen beispielsweise ein Teppich dazu und Sitzgelegenheiten, wie ein Sofa beispielsweise und ein Regal für eine kleine Klassenbücherei. Weiterhin sollen altersgemäß bestückte Bücherkisten dann in einem rollierenden System, von Klasse zu Klasse wandern.

An der Neckarschule wurde auch ein neues Raumkonzept erarbeitet, in dem sich die drei Farben des Neckarschul-Logos widerspiegeln. Denn der Raum sei als dritter Pädagoge ausschlaggebend für gutes Lernen, ist Schulleiterin Fenke Härtel überzeugt.

Die Schule

Die Neckarschule ist eine Grundschule in Schwenningen. Die Schule besteht aus den beiden Pavillons (oberes Gebäude „Moos“ und unteres Gebäude „Quelle“). Die Betreuungsräume sind im Hauptgebäude genannt „Fluss“ untergebracht, ebenso wie die Verwaltung und die Neckarturnhalle. Zur Schule gehört ein großer Schulhof und ein großes Wiesenfreigelände. Momentan besuchen 228 Kinder in zehn Klassen die Neckarschule, sowie elf Kinder die Starterklasse. Kinder mit verschiedenen Nationalitäten bereichern das Schulleben. Die Eltern der Kinder nehmen aktiv an der Gestaltung der Schule teil und bringen sich bei vielen Gelegenheiten ein. Die Schülerinnen und Schüler, werden von 20 engagierten pädagogischen Kräften unterrichtet und betreut. jos