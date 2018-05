VS-Marbach Schulwettbewerb: Musikunterricht mit allen Sinnen

Die Grundschule Marbach arbeitet gezielt am Rhythmusgefühl, alle Zweitklässler erfahren Melodien und Takt umfassend.

In der zweiten Klassenstufe der Grundschule Marbach wird oft klassische Musik in Bewegung umgesetzt. Zum ersten Mal singt und begleitet Grundschullehrerin Martina Higler-Dressel gemeinsam mit ihren Schülern Lieder rhythmisch auf Instrumenten oder per Bodypercussion. Dabei werden kleine Tänze entwickelt. Die Kinder erfahren Rhythmik durch Sprechverse und Reime. Das Projekt „Rhythmik trifft Schule: Rhythmus erleben und gemeinsam wachsen“ fördert die Wahrnehmung, das Körperbewusstsein und die Kreativität der teilnehmenden Schüler – und nimmt jetzt am Schulwettbewerb teil.

Alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Marbach erhalten jeweils im zweiten Schuljahr eine Rhythmikstunde, geleitet durch eine ausgebildete Rhythmikerin der Musikakademie, Cornelia Plantard. Zu Beginn singen alle gemeinsam ein Begrüßungslied. Dann macht Cornelia Plantard zum Beispiel ein Musikstück vor und die Kinder setzten es um. Derzeit behandelt man Musik und Rhythmen rund um das Thema Geister. Die Rhythmikerin gestaltet Geschichten, zu denen die Kinder tanzen und sich bewegen. „Das Programm ist vielfältig“, erklärt Martina Higler-Dressel und umschreibt es: „Das ist kindgerechter Musikunterricht mit allen Sinnen“.

Der neue Bildungsplan fordere in Grundschulen eine bestimmte Anzahl an Musikunterrichtsstunden. Damit die Grundschule Marbach dem neuen Bildungsplan und ihren Schülern gerecht wird, hat sie das Projekt in der zweiten Klasse etabliert. Zusätzlich zu der Rhythmikstunde mit Cornelia Plantard unterrichtet Martina Higler-Dressel die Kinder wöchentlich eine Stunde im Fach Musik. Die Ziele des Projektes sind, den Kindern eine grundlegende rhythmische Schulung zu bieten, aber auch Erfahrungen mit der eigenen Stimme zu machen. Diese Erfahrungen sollen die Schülerinnen und Schüler am eigenen Körper erleben, in dem ihnen Freude an Musik und Bewegung vermittelt wird. Von dem Projekt profitieren alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Marbach in der zweiten Klasse. Dies sei nur möglich, wenn das Projekt langfristig finanziert werden kann. Bisher müsse die Finanzierung jedes Jahr neu geklärt werden.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern, der Musikakademie und der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen, gewährleiste das Projekt eine gewisse Nachhaltigkeit. Zudem gewinne man Sponsoren, wobei ein Preis beim großen Schulwettbewerb der Sparkasse das Projekt für eine gewisse Zeit am Laufen halten würde. „Das Projekt kommt einfach gut an“, freut sich Schulleiterin Ulrike Lehmann.

Die Schule

Die Grundschule Marbach ist eine einzügige Grundschule mit Grundschulförderklasse. „Jedes Kind soll gerne in unsere Schule kommen und sich als wertvoller Teil der Gemeinschaft fühlen. Auf ihrem Weg wollen wir die Kinder unterstützen und ihnen vermitteln, dass Lernen als wichtiger Bestandteil des Lebens Freude bereiten kann“, sagt Ulrike Lehmann, die die Grundschule Marbach leitet. Zum Angebot gehört eine tägliche Kernzeitbetreuung von 7.15 bis 13.20 Uhr sowie optional montags und mittwochs ein Mittagessen mit anschließender Hausaufgabenbetreuung. Derzeit drücken hier rund 80 Kinder die Schulbank. (nt)