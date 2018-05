Villingen-Schwenningen Schulwettbewerb: Kinder brauchen Platz zum Hüpfen

Friedensschule in Villingen-Schwenningen will Bewegungsparcours einrichten. Schüler dürfen neuen Hof mitgestalten

Unter das Motto „Wer hüpfen kann, kann rechnen“, hat die Schwenninger Friedensschule ihr Projekt gestellt, in dem es um die Neugestaltung des Schulhofes in eine Bewegungslandschaft geht. Durch umfassenden Baumaßnahmen an der Schule wurden die wenigen vorhandenen Spielgeräte abgebaut, weiß Lehrerin Manuela Schönfelder. Momentan besuchen 390 Kinder das Hauptgebäude der Schule an der Mozartstraße. Wird die Außenstelle der ehemaligen Hirschbergschule, wie geplant komplett integriert, sind es mindestens 500 Grundschüler. Und diese treffen sich zweimal täglich auf dem mit Löcher übersäten Pausenhof vor der Schule. Aufgrund des desolaten Zustandes des Bodens, entstehen hier auch schnell Verletzungen, so die Lehrerin und betont, dass ein Unterricht im Freien nicht möglich wäre und es auch keine Rückzugsorte für die Kinder gibt.

Nach dem Abschluss der Bautätigkeiten im Sommer würden die Friedensschullehrer den großen, aber leeren Pausenhof hinter der Schule zu einer Bewegungslandschaft umfunktionieren, um den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. Bei der Gestaltung des künftigen Pausenhofs wurden die Kinder mit ins Boot geholt. Im Februar wurde ein Malwettbewerb durchgeführt, an dem über 300 Schüler mitmachten und über 500 Friedensschüler beteiligten sich an einer Umfrage, in der die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder aufgegriffen wurden. Das Gesamtprojekt wird auf einen Kostenrahmen von rund 300 000 Euro geschätzt, wobei einzelne Spielgeräte zwischen 5000 und 10 000 Euro kosten. Unter anderem sind hier ein Kletternetz vorgesehen, ein Balancierpfad und eine Boulderwand. Reckstangen, in den Boden eingelassene Trampolins und eine Bogenschießanlage runden das Angebot ab.

Auf einem neu gestalteten Pausenhof können viele Jahrgänge von Grundschulkindern dann auf Entdeckungsreise gehen und ihre Neugierde und ihrem Entdeckungsdrang nachgehen. „Wenn das in den Pausen oder am Nachmittag gegeben ist, fördert das nicht nur ein gutes Lernen, sondern auch ein fröhliches und friedliches Miteinander“, sagt Lehrerin Manuela Schönfelder.

Da die Friedensschule 2019 „Offene Ganztagesschule“ wird, ist ein Außenspielgelände gerade am Nachmittag von größter Bedeutung für die Kinder. Geht man davon aus, das das ehemalige Gebäude der Hirschbergschule neues Domizil der Janusz-Korczak-Schule wird, kann der neu gestaltete Pausenhof von beiden Einrichtungen genutzt werden. Außerhalb der Schulzeiten und am Wochenende stehen die Spielgeräte allen Kindern der Umgebung offen.

Die Schule

Die Friedensschule in Schwenningen ist eine Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule. Eine Grundschulförderklasse bereitet Kinder auf die erste Klasse vor. In der Grundschule werden 460 Kinder in 19 Klassen unterrichtet. Es gibt zwei integrative Vorbereitungsklassen mit 35 Kindern, die zuerst Deutsch lernen. In die Haupt- und Werkrealschule gehen 100 Jugendliche in den Klassen 7 bis 10. Es unterrichten 45 Lehrerinnen und Lehrer, drei Schulsozialarbeiterinnen unterstützen die Arbeit. Mehrere Jugendbegleiter und Lesepatinnen helfen ehrenamtlich bei der Förderung der Kinder. Im Schulgebäude ist der Hort der Arbeiterwohlfahrt. Verschiedene Fachräume unterstützen die Lehrtätigkeit. Es gibt eine Aula mit Bühne, in der Theateraufführungen stattfinden. (jos)