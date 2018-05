VS-Villingen Schulwettbewerb: Ganz nah ran an die Musik

Christy-Brown-Schüler in Villingen erarbeiten jedes Jahr ein Kulturthema. Die Musiker der Musikakademie machen für die Körperbehinderte ihre Instrumente zum hautnahen Erlebnis.

Die Christy-Brown-Schule benennt seit 2013/14 ein jährliches Kulturthema. Das wird von allen Klassen und Lerngruppen auf unterschiedlichen Ebenen bearbeitet. Die kulturelle Bildungsarbeit in der Schule mit Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichstem Schweregrad der Behinderung hat dadurch einen neuen, bedeutsamen Stellenwert erlangt.

Bislang konnten "Die Zauberflöte", „Die vier Jahreszeiten“, „Zirkus“, „Peter und der Wolf“ und derzeit das Klavierkonzert „Bilder einer Ausstellung“ immer in Zusammenarbeit mit der Musikakademie Villingen-Schwenningen bearbeitet werden. Für die Themenarbeit gibt es für die Klassen zunächst keine Vorgabe. Umso spannender sei, dass sehr viele Klassen und Lerngruppen an diesen Themen auf unterschiedlichen Ebenen gearbeitet haben.

Für die Lerngruppen für Schüler mit schwerer und schwermehrfacher Behinderung wurde vom Lehrerteam der Christy-Brown-Schule ein Jahresplan erarbeitet. Das bekannte Klavierkonzert von Modest Petrowitsch Mussorgski „Bilder einer Ausstellung“ wurde dabei in kleinere Teilabschnitte aufgeteilt, die jeweils über mehrere Wochen bearbeitet werden. Die aufwendige Vorbereitungsarbeit und die Bereitstellung der erforderlichen Materialien, wie zum Beispiel Stoffe oder Masken, kann so auf viele Schultern verteilt werden.

Ein wertvoller Aspekt sei die Zusammenarbeit mit der Musikakademie Villingen-Schwenningen. Seit März 2014 besteht die Kooperation. Musiker der Musikakademie kommen an die Schule, um kleine Konzerte zu den Themen zu geben. Für die Lehrer überwältigend seien die intensiven Begegnungen, die sich dadurch ergeben. „Die Schüler können ganz nah ran an die Musik“, sagt Marianne Winkler, Schulleiterin der Christy-Brown-Schule. Mit größter Freude und Motivation erlebten gerade die schwermehrfachbehinderten Schüler die Musik. Es ergebe sich auch die Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, die Instrumente im wahrsten Sinne des Wortes hautnah zu erleben.

Auch das Kulturamt der Stadt zeige sich offen und unterstütze die musikalischen und kulturellen Aspekte des Projekts der Christy-Brown-Schule. Die Verantwortlichen der Schule planen das Abschlusskonzert 2018 mit einer Pianistin am Konzertflügel im Franziskaner Konzerthaus. Zielsetzung sei es, dass möglichst viele Schüler von diesem Weg der kulturellen Förderung profitieren und an Kultur teilhaben können. „Das ist eine richtig nachhaltige Geschichte“, sagt Winkler. Eine Arbeitsgruppe von Lehrern sorgte für die nachhaltige Implementierung des Projektes in der Schule.

Viele Musiker geben für den guten Zweck Konzerte umsonst. Die Verantwortlichen der Christy-Brown-Schule möchten die Künstler gerne entlohnen und erhofft sich finanzielle Unterstützung aus dem Schulwettbewerb.

Die Schule

Die Anfänge der Schule als Schule für Körperbehinderte waren in St. Georgen in teils provisorischen Räumlichkeiten. Doch längst läuft der Schulbetrieb in der Güterbahnhofstraße in Villingen. Die Schwerpunkte in der schulischen Förderung für die etwa 150 Schüler liegen an der Christy-Brown-Schule in unterschiedlichen Bereichen des Lernens und der Lebensbewältigung. Das Erreichen einer Lebenszufriedenheit sei dabei ein wichtiger Baustein im Schulkonzept. Die Schule steht in Trägerschaft des Kreises. Das Einzugsgebiet reicht aber weit über die Region hinaus. Informationen im Internet: http://www.christy-brown-schule-vs.de