VS-Obereschach Schulwettbewerb: Der Obereschacher Schulhof soll schöner werden

Die Grundschule in dem Villinger Stadtbezirk peppt konsequent ihre Pausenzone auf. Der Förderverein und die Schüler sorgen gemeinsam für eine nachhaltige Gestaltung.

VS-Obereschach – Die Grundschule Obereschach nimmt am großen Schulwettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse Schwarzwald-Baar teil.

Der Pausenhof der Grundschule ist gleichzeitig auch der Parkplatz für die angrenzende Festhalle. Nun kann sich jeder vorstellen, dass ein Parkplatz, der lediglich zum Abstellen von Autos dient, nicht allzu idyllisch ist. Damit die Schülerinnen und Schüler ihre große Pause auf einem schönen Pausenhof verbringen können, bemühen sich die Verantwortlichen der Schule sowie der Förderverein, den Pausenhof kindgerecht zu gestalten.

Die Mitglieder des Fördervereins haben bereits Hecken und Obstbäume gepflanzt. Außerdem wurden gemeinsam mit der Technik-Arbeitsgemeinschaft der Schule Nistkästen gebaut und Kunstwerke der Kunst-Arbeitsgemeinschaft angebracht. Mit Tischen und Bänken hat man Sitzgelegenheiten geschaffen, an denen die Kinder ihr Pausenbrot verzehren können. Zudem wurden Blumenkübel angeschafft und bepflanzt, genauso wie die an den Schulhof grenzende grüne Wiese, die nun eine bunte Blumenwiese ist. Überdies wurden lustige Pausenspiele besorgt und eine Kräuterschnecke ist geplant.

„Der Pausenhof soll Lebensraum und gleichzeitig Spiel- und Begegnungsraum sein“, erklärt Direktor Martin Disch. Die Schüler profitieren, wenn sie ihre Pausen kindgerecht nahe an der Natur erleben können. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. In dem idyllischen Ferienort mit rund 1800 Einwohnern gibt es viel Grün. So auch bereits auf dem Gelände der Grundschule. „Es soll trotzdem ein bisschen aufgelockert werden“, erläutert Disch. Bei den Gestaltungsarbeiten des Födervereins auf dem Pausenhof wurden die Schüler bereits zum Großteil mit eingebunden. Disch weiß: „Wenn man Kinder mit einbindet, achten sie nachher besser darauf.“

Langfristig soll das Fortbestehen des Projektes der Grundschule Obereschach durch die Kinder selbst gewährleistet werden. Der Pausenhof ist deutlich kindgerechter als vor den gestalterischen Arbeiten des Födervereins, jedoch seien weiteren Verbesserungen wie zum Beispiel eine Kräuterschnecke oder Hochbeete, die eben ihr Geld kosten, geplant. Deshalb werden viele Hoffnungen in den Schulwettbewerb zur Fortsetzung der Gestaltung des Pausenhofs und dessen Erhalt gesetzt. Die Schüler gestalten und pflegen die Blumenbeete, der Förderverein stellt Tische für die Pause und Blumenkübel zur Verfügung.

Langfristigkeit hat an der Obereschacher Schule übrigens Tradition: Die Schüler basteln seit Jahren klassenweise Nistkästen. Jeder Schüler beaufsichtigt einen eigenen Nistkasten als Pate. Die Kästen werden von Meisen und anderen Höhlenbrütern angenommen und man kann beobachten, wenn die Meisen die Brut aufziehen. Im Herbst werden die Nistkästen kontrolliert und abgehängt und gehen dann in den Besitz der Kinder über. Seit Jahren findet diese Aktion an der Grundschule statt und stößt auf großes Echo.

Schule Obereschach

„Schule gemeinsam erleben und gestalten“ – darum geht es an der Grundschule in Obereschach. Ein wertschätzender und höflicher Umgang miteinander steht im Vordergrund des Unterrichtsalltags. Darüber hinaus ist das Schulleben sehr bewegt – die Lehrer vermitteln ihren Schützlingen immer wieder den Blick über den Tellerrand. In jüngere Zeit zum Beispiel mit der Teilnahme an einem Mathe-Wettbewerb oder bei der Dorfputzetet. (nt)