Villingen-Schwenningen Schulwettbewerb 2018: Schüler in Weilersbach wollen das Dorfleben mitgestalten

Die Grundschule Weilersbach setzt in ihrem pädagogischen Konzept auf Gemeinschaft. Mit der "Picknick-Challenge" soll das ganze Dorf miteinbezogen werden.

VS-Villingen - Die Gemeinschaft stärken möchte der Förderverein der Außenstelle der Grundschule Obereschach in Weilersbach mit seinem Projekt namens „Picknick-Challenge“. Bei diesem Projekt soll neben der Stärkung der Gemeinschaft die Teamarbeit belohnt und das „Wir“ gefördert werden.

Zur Stärkung des „Wir-Gefühls“ unter den 40 Schulkindern haben die Projektverantwortlichen ein ausgeklügeltes System entwickelt. Die Schülerinnen und Schüler können Sterne gewinnen, wenn sie Vierergruppen kleine Aufgaben rund um das Dorf Weilersbach erledigen, wie zum Beispiel Kälbchen auf einem der umliegenden Bauernhöfe füttern.

Wenn sie acht von zehn Sternen bekommen haben, winkt ein großes gemeinsames Schulpicknick. Soweit die Idee. Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Profitieren sollen von dem Projekt vor allem die Kinder. Sie sollen erfahren, wie es sich anfühlt, im Team gemeinsam etwas zu erreichen.

Die Projektverantwortlichen, Ruth Heini und Andrea Ettwein, erste und zweite Vorsitzende des Fördervereins der Außenstelle der Grundschule Obereschach in Weilersbach, möchten zudem Senioren mit in das Projekt einbinden. Das Dorfleben soll nach Möglichkeit durch das Projekt und die Schulkinder bereichert werden. So könnten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise für Senioren Milch holen oder Erledigungen, zu denen viele Senioren körperlich nicht mehr in der Lage sind, machen. Auch das langfristige Fortbestehen des Projekts sei gewährleistet und garantiere dementsprechend eine gewisse Nachhaltigkeit. Wenn der Spaß-Faktor stimme, wollte die Kinder automatisch im nächsten wieder die Chance bekommen, sich ein Picknick zu verdienen. Langfristig wollen die Projektverantwortlichen Vereine aus dem Dorf für die Aufgaben mit einbinden. Dadurch ergeben sich einerseits vielfältige Aufgaben für die Kinder, die sich an ihnen messen und gleichzeitig ihr Heimatdorf und ihren Wohnort erkunden und besser kennenlernen können. Andererseits profitieren neben Senioren, die möglicherweise miteinbezogen werden, Vereine, die Einbindung in die Picknick-Challenge erhalten. Die Vereinsstruktur in Weilersbach würde dadurch nachhaltig gefestigt und unter Umständen ergibt sich sogar die Möglichkeit, unter den Schülern geeigneten Nachwuchs für die eigene Vereinsarbeit anzuwerben.

Seit 1975 wird die Grundschule in Weilersbach als Außenstelle der Grundschule Obereschach geführt. Ziel des Fördervereins ist es, Schüler, Lehrer und Eltern bestmöglich zu unterstützen und die Außenstelle langfristig im Ort zu halten. Neben den wichtigsten Projekten der Kernzeitbetreuung und der Ferienbetreuung zur Entlastung von berufstätigen Eltern, ist die „Picknick-Challenge“ eine Projekt, das die Schüler und somit ihre Schule an den Ort Weilersbach binden kann.

Die Schule

Sechs Lehrkräfte unterrichten an der Grundschule Weilersbach, zwei Betreuerinnen gewährleisten die Mittagsbetreuung im Untergeschoss des Schulgebäudes. Eines der Leitziele an der Grundschule Weilersbach ist die Erziehung der Kinder zur Selbständigkeit durch Formen offenen Lernens. Ebenfalls wichtig ist den Pädagogen das soziale Miteinander. Hier passt auch das Schulwettbewerbs-Projekt gut hinein, wo Teamarbeit gefragt ist und das Zusammenspiel mehrerer Generationen, sowie mehrerer Organisationen.