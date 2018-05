Königsfeld Schulwettbewerb 2018: Projekt soll zum Umdenken anregen

Die Schüler der Zinzendorfschulen haben ein gesellschaftskritisches Projekt auf die Beine gestellt, dass aufrütteln und Kindern im Jemen helfen soll.

Wach gerüttelt und sensibilisiert werden soll der Betrachter der Filminstallation und Ausstellung des Projektes „Wir sagen Nein!“ der Zinzendorfschulen in Königsfeld. Die Filminstallation behandelt die Problematik des Waffenhandels, der Kindersoldaten und das Thema Flüchtlinge. Die Ausstellung hingegen bezieht sich auf Umweltzerstörung.

Profitieren sollen vom Projekt der Zinzendorfschulen Kinder aus dem Jemen. Im Zuge des Projekts wurden Spenden für sie gesammelt. Doch auch der Betrachter soll auf eine gewisse Art und Weise davon profitieren: Er soll umdenken und bewusster handeln. Die Nachhaltigkeit des Projektes werde dahingehend geleistet, dass weitere Projekte, vor allem zum Thema Umwelt, in Arbeit sind.

Die Ausstellung war bereits im Dezember vergangenen Jahres im Haus Katharina von Gersdorf, dem Neubau eines Schulhauses der Zinzendorfschulen Königsfeld, zu sehen. Gleichsam beeindruckend wie bedrücken installierten rund 100 Schüler der Klassen fünf bis zwölf von Realschule, allgemeinbildenden sowie beruflichen Gymnasien, die Utensilien für ihr Projekt. Im Mittelpunkt standen dabei drei Filme, die gleichzeitig in Dauerschleife gezeigt wurden: In „Death Instruments“ – so der Name eine Waffenfirma – geht die Tochter des Firmeninhabers für ihren Wohlstand über Leichen. In „Am Abgrund“ ist zu sehen, wie Kinder schuften müssen und zu Soldaten gedrillt werden. Im dritten Film „Nichts dazugelernt?“ wechseln sich Szenen aus einer Werbeagentur, dem Wort zum Sonntag und den Nachrichten ab. Dazwischen erzählt der Flüchtling Imad aus seinem Leben. Er will gemeinsam mit der anderen Tochter des Waffenproduzenten den Kindern helfen.

Insgesamt 70 Schüler standen für die drei Filme vor der Kamera von Regisseur Nicolai Burk, der das Material auch geschnitten hat. „Die Reizüberflutung durch die Gleichzeitigkeit ist beabsichtigt und zeigt in vielen Momenten die Widersprüchlichkeit unseres Weltgeschehens und die Diskrepanz sozialer Verhältnisse“, erklärt der Projektverantwortliche und Kunstlehrer Detlef Ditz-Burk. Die Handlungssequenzen bildeten einen spannungsvollen Kontrast zu direkten Ansagen an den Betrachter, denen man sich nicht entziehen könne, sodass der Spannungsbogen, welcher alle drei Filme vereine, erlebbar werde und nicht zur Ruhe kommen lasse.

Am Projekt „Wir sagen Nein!“ waren Schülerinnen und Schüler verschiedenster Altersgruppen beteiligt. „Solche jahrgangsübergreifenden Projekte sind besonders wertvoll“, meint Ditz-Burk. Die Zusammenarbeit habe wunderbar funktioniert und den Gemeinschaftssinn gestärkt. Um weitere gemeinschaftsfördernde Projekte wie das aktuelle Projekt „Wir sagen Nein!“, unter anderem zum Thema Umwelt finanzieren zu können, nehmen die Zinzendorfschulen am großen Schulwettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse teil.

Die Schule

Die Zinzendorfschulen in Königsfeld im Schwarzwald gehören zu den größten staatlich anerkannten Privatschulen mit Internat in Baden-Württemberg. 100 Lehrkräfte unterrichten dort derzeit über 900 Schüler. In zehn verschiedenen Schularten können Schüler jeden allgemeinbildenden Abschluss – von der Fachhochschulreife bis zur allgemeinen Hochschulreife – und verschiedene berufsbildende Abschlüsse erlangen. Schulträger des christlichen Schulwerks ist die Europäisch-Festländische Provinz der Brüderunität. (nt)