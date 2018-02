Villingen-Schwenningen Schulen sind pfiffig, kreativ und frech

Umzugsteilnehmer greifen aktuelle Themen auf. Tolle Kostümideen von Zuschauern bejubelt, trotz eisigem Wetter ist viel los.

Villingen-Schwenningen – Das Salz in der Suppe beim Kinderumzug sind jedes Jahr die Schulen, die mit pfiffigen und aktuellen, stadtpolitischen Themen Akzente setzen. Ein wogendes Meer aus Gold überschwemmt die Straße, als die Goldenbühl-Schule mit einer riesigen Schülergruppe aufmarschiert. "Wir suchen das Geld vom Bühl! D'Schule hont nit viel, drum suchet mir's Gold im Bühl" heißt das freche Motto. Gekleidet sind die Schüler in goldglänzende Umhänge, um den Kopf wehen lamettaähnliche Perücken und auf einer langen blauen Plastikfolie suchen die Schüler mit Sieben nach Gold. An den Kostümen haben die Teilnehmer Schilder mit den drängendsten Wünschen, die sie sich mit dem Gold gerne erfüllen würden: Lehrerzimmer, Räume für Ganztagsbetreuung, Pausenraum, Fachräume. Hoffentlich schauen auch genügend Kommunalpolitiker den Umzug an, dann wissen sie, wo wirklich der Schuh drückt.

Schöne Geste: Eingebettet in den Schülerpulk läuft eine kleine Gruppe von Flüchtlingen mit, die von Refugio betreut werden – eine Trommlergruppe sorgt für heiße Rhythmen, bei dem eisigen Wetter eine tolle Idee.

Raumnot auch an der Südstadtschule: Nach den ewigen Verzögerungen beim dringend benötigten Neubau für die Schule liegt das Motto auf der Hand: "Wir zaubern uns ein neues Haus – Applaus, Applaus. Abrakadabra, Simsalabim – schon sind wir drin!" Ausgestattet sind Schüler und Lehrer wie die Zauberlehrlinge mit wehenden schwarzen Umhängen, spitzen Zauberhüten und Zauberstäben – alles liebevoll dekoriert mit glitzernden Sternen. Eine ganz originelle Idee ohne politischen Bezug setzt die Steppachschule um: Da im Steppach ganz viele Straße nach Vögeln benannt sind ist klar: "Alle Vögel sind schon da!" Gekleidet in originelle, zum Teil aufwändig gestaltete Vogelkostüme schwirren die Schüler mit Flöten und Vogelpfeifen durch die Straßen.

Schilder mit den Straßennamen Adlerring, Drosselweg, Fasanenstraße, Finkenweg, Bussardstraße klären die Zuschauer auf, woher das Motto rührt.

Auch am Hoptbühl-Gymnasium hat man sich viele Gedanken um das Motto gemacht und fragt sich "Villinger Vielfalt – Wo ist die Welt? In Villingen!". Die Schüler stecken in bunten, aufwändig bemalten, ritterartigen Schildern, auf dem Kopf tragen sie fantasievoll gestaltete Kronen. Auf großen Plakaten verkünden die Schüler ihre Weisheiten und beschwören die vielfältige, bunte Gemeinschaft: "Unser Narro fühlt sich wohl, denn jede Vielfalt ist nur hohl." "Jeder kommt woanders her, doch heut sind alle Villinger" oder "Das Leben ist manchmal frustig, aber an der Fasnet isch es lustig". Eine feste Größe beim Kinderumzug ist der Villinger Waldkindergarten, der dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiern kann. Seit vielen Jahren sorgen die Waldwichtel mit ihren Tannenzapfen, Efeuranken, Jutekostümen und Rindenhüten für die Naturkomponente beim Umzug. Mit lautem Waldi-Walda bejubeln die Zuschauer die treuen Umzugsteilnehmer, die sich mit Erdnüssen revanchieren.