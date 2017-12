VS-Villingen Schräge Töne und volle Spendenkassen

Das Flötenduo Zweierlei Punk sammelt in der Villinger Innenstadt Spenden und sorgt für unterhaltsame Stimmung.

Zur Adventszeit sind die Menschen in der Regel recht großzügig. Das nutzen Matthias Kreutzer und Matthias Ziegler alias Zweierlei Punk, um für wohltätige Einrichtungen zu sammeln. Am Tag vor Heiligabend standen die beiden, unterstützt von vielen Helfern, in der Rietstraße und gaben ein kleines Wohltätigkeitskonzert auf der Blockflöte. Wie gewohnt gab es auch einen kleinen Talentwettbewerb, bei dem Groß und Klein ihre Talente unter Beweis stellen konnten. Das Publikum hatte an dem ungewöhnlichen Schauspiel sichtlich Spaß und spendete eifrig. Das gesammelte Geld geht wie gewohnt an das Soziale Zentrum am Neckar und an den Verein Refugio.