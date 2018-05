Villingen-Schwenningen Schneller Einsatz verhindert Schlimmeres: Küchenbrand greift auf die Fassade über

Feuerwehr konnte in Villingen-Schwenningen rechtzeitig eingreifen

In einem Restaurant in der Dauchinger Straße in VS-Schwenningen entzündete sich Mittwochmorgen gegen 11 Uhr die Dunstabzugshaube. Zunächst versuchte der Gastronom, das Feuer selbst zu löschen – vergeblich. Er alarmierte noch rechtzeitig die Feuerwehr, denn der Brand griff auf die Fassade und den darüberliegenden Balkon über, beschrieb Schwenningens Kommandant Christian Krause die Gefahrenlage. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und 21 Mann aus. Die Kräfte löschten den Küchenbrand und ihnen gelang es zu verhindern, dass das Feuer den Dachstuhl in Brand setzte. Wohnung und Gastraum sind unbeschädigt, verletzt wurde niemand. Das Feuer war vor der Öffnung des Restaurants ausgebrochen.