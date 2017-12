VS-Villingen Schneesturm mit Blitz-Knaller hüllt Villingen in wenigen Minuten in ein Winterkleid

Schneesturm mit Blitz-Knaller hüllt Villingen in wenigen Minuten in ein Winterkleid

Kurz vor 14 Uhr begann es am Freitag in VS-Villingen zu schneien. Nur wenige Minuten und ein lautes Donnergrollen später, waren Dächer und Straßen der Innenstadt weiß. Hier gibt's die Videos vom Wintereinbruch!

Wir haben den Wintereinbruch von der Redaktion in der Bickenstraße aus in einigen kurzen Videos festgehalten. Bis zum Sonntag muss immer wieder mit Schneefällen in der Region gerechnet werden, sagen die Meteorologen. Im laufe des Tages soll der Schneefall dann in Regen übergehen.

Kurz vor 14 Uhr ging es los





Während dem Schneesturm war um 13.46 ein lautes Donnergrollen zu hören. Der Ursprung ist auf einen Wolkenblitz zurückzuführen, der sich zwischen Herdenen, Neuer Markt und VS-Weilersbach entlud. Dies haben die Messtationen der Internetseite www.kachelmannwetter.de aufgezeichnet. Demnach hatte der Blitz eine stärke von -14 Kiloampere, was die Webseite als starken Knaller definiert. Warum es auch im Winter Gewitter gibt, können Sie hier nachlesen. Im Sommer 2017 hat ein besonders starker Blitzeinschlag mit fast 100 Kiloampere Stromstärke am Zollhäusleweg viele Menschen in VS-Villingen und Umgebung aus dem Schlaf gerissen. Hier geht's zum Bericht.

Diese Aussicht genießen wir beim Arbeiten

Und so sah die Villinger Innenstadt kurz nach 14 Uhr aus