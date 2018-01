Villingen-Schwenningen Schmücken des Narrobrunnens: Alte Tradition mit kleiner Neuerung

Zum traditionellen Schmücken des Narrobrunnens in Villingen mit einem Reisigkranz kamen rund 2000 Besucher.

Keine 24 Stunden nachdem Alexander Brüderle zum neuen Vizezunftmeister der Villinger Narrozunft gewählt wurde (siehe obenstehender Bericht), lieferte er sich in gewohnter Manier mit Zunftmeister Anselm Säger das erste Wortduell. Beim Schmücken des Narrobrunnens, mit dem der Beginn der Fasnetsaison am 6. Januar eingeläutet wurde, waren altbekannte Worte des Duos zu hören, die jahrelang als Hannes und der Bürgermeister auf der Tonhallenbühne für Laune gesorgt haben. "Vor 66 Jahren fand das erste Brunnenschmücken statt. Oh 66, Schnapszahl. Wie isch's, solle mer einer trinke"? fragt der eine. "Ich hör mich nicht nein sagen", antwortet der andere. Und schon wurde der Flachmann angesetzt.

Rund 2000 Menschen verfolgten das Schmücken des Narrobrunnens. Dabei gab es eine Änderung der Zeremonie. Da die neue, 1,10 Meter hohe Brunnenfigur aus Bronze mit 100 Kilo ein wahrer Kraftakt wäre, um sie jedes Jahr neu auf den Sockel zu wuchten, und Bronze zudem allwettertauglich ist, beschloss die Zunft, die Brunnenfigur ganzjährig an seinem Platz zu lassen und sie lediglich mit einem neuen Kranz zu schmücken. Doch was war das? An dem mit blauen und weißen Bändern geschmückten Kranz waren auch ein gutes Dutzend kleiner, roter Weihnachtsbaumkugeln befestigt. "Weil doch Fasnacht in diesem Jahr so früh ist", wie Säger argumentierte. Was Brüderle natürlich nicht so stehen lassen konnte. "Die Fasnet kann so früh sein, wie sie will, der Abstand zwischen Weihnachten und Dreikönig ist immer gleich."

Oberbürgermeister Rupert Kubon sah in den Weihnachtsbaumkugeln die kurze Verbindung zu den Rollen der Narros und wünschte einen fließenden Übergang von der Weihnachts- in die Fasnetszeit. Anschließend stimmten die Zuschauer in die Wueschtsprüche von Wueschtvatter Roland Weißer ein und sangen und schunkelten gemeinsam zum Narrenmarsch und Villingerlied, melodiös dargeboten von der Stadt- und Bürgerwehrmusik.