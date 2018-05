Villingen-Schwenningen Sanierung des Villinger Kneippbades liegt voll im Zeitplan

Der Eröffnungstermin 7. Juli gilt als gesichert, sagt die städtische Bäder GmbH. Köngeter bittet wegen Baumaßnahme um Verständnis. Mit der Fertigstellung der Modernisierung ist das Bad runderneuert. Sechs Millionen Euro wurden investiert

Keine zwei Monate mehr, dann hat das Warten ein Ende. Denn dann ist der Samstag, 7. Juli, gekommen und das Kneippbad wird eröffnet. Die Bäder-GmbH (BVS) als Betreiberin des Villinger Schwimmbades ist zuversichtlich, dass dieser Termin definitiv gehalten werden kann und es nicht noch mal zu einer Verzögerung kommt wie nach der Überflutung der Baustelle im Januar. "Im Zeitplan gibt es jetzt keine Risiken mehr", versichert Geschäftsführer Ulrich Köngeter.

Inzwischen wurde daher bei den Stadtwerken erste Überlegungen angestellt, mit welchen Aktionen die Wiedereröffnung gefeiert werden soll. Denn immerhin ist das Bad dann im Grunde komplett erneuert worden. Einen sichtbaren Fortschritt hat die Baustelle aktuell gemacht: Der seit Baubeginn Ende September errichtete Kran ist nun Vergangenheit, er wurde dieser Tage abgebaut. Wie berichtet, wird der Eingangsbereich des Bades komplett erneuert, der alte Kiosk abgerissen und durch einen Neubau ersetzt sowie ein neues Technikgebäude mit neuer Bädertechnik, vor allem den Filteranlagen, errichtet. Als Folge des Januar-Hochwassers wurde jetzt ein zusätzlicher Hochwasserwall entlang der Brigach gebaut, der begrünt wird und von den Besuchern als Liegefläche genutzt werden kann. "Da entsteht quasi ein grüner Liegestuhl zum Anlehnen", freut sich Stadtwerke-Pressesprecherin Susanna Kurz.

Im Hinblick auf die derzeit in der Region eröffnenden Freibäder bittet Geschäftsführer Ulrich Köngeter die Besucher um Verständnis. „Mir ist bewusst, dass unsere Freibadgäste auch jetzt schon den Frühsommer gerne im Kneippbad genießen würden. Durch die Überflutung der Baustelle im Januar sowie die lange Kältewelle wurde unser saisonbedingt sowieso engen Zeitplan durcheinander gebracht.“ Der Geschäftsführer der Bädergesellschaft erinnert an die schönen, großzügigen Liegewiesen im Freien, die sowohl das Hallenbad Villingen, als auch das Neckarbad Schwenningen hat. „Auch hier können sich unsere Badegäste entspannt sonnen und die komfortablen Ruheliegen nutzen.“

Bei der Eröffnung nach dem ersten Sanierungsabschnitt 2016 ist der BVS eine zeitliche Punktlandung zum Beginn der Freibadsaison gelungen – wie in all den vielen Jahren zuvor auch. „Beim zweiten, aktuellen Bauabschnitt hat das leider nicht geklappt“, so Ulrich Köngeter. „Wenn die jetzigen Bauarbeiten im Kneippbad abgeschlossen sein werden, haben wir ein rundum erneuertes, zukunftstaugliches Freibad, in dem in den kommenden Jahren keine Baumaßnahmen mehr bevor stehen und es keine Verzögerung beim Start in die Freibadsaison geben wird.“

Die Kosten

Bereits im ersten Bauabschnitt im Winterhalbjahr 2015/16 hat die Bäder GmbH rund drei Millionen Euro in das Kneippbad investiert. Damals wurden vor allem die beiden Becken erneuert. Weitere 2,8 Millionen Euro wurden jetzt für die Erneuerung des Eingangsbereichs, des Kiosks und der Technik investiert. Der Erdwall für den Hochwasserschutz sorgte für Zusatzkosten von rund 250 000 Euro.