Villingen-Schwenningen SÜDKURIER-Spendenaktion für die Nachsorgeklinik: Hier dürfen alle Kind sein

Aus dem Gruppenraum der Kleinsten hört man fröhliches Lachen. Bunte Bilder an den Wänden, kleine Füße düsen durch das Zimmer, in einer Ecke dreht eine Duplo-Eisenbahn ihre Runden, einige Kinder sitzen an einem kleinen Tisch und malen. Ganz normaler Kindergartenalltag – und Normalität ist das, was die jungen Patienten in der Tannheimer Nachsorgeklinik oft am meisten vermissen. Bunt gemischt werden die Kinder und Jugendlichen in vier Gruppen in der Kinder- und Jugendabteilung betreut: Krebs-, Herz- oder Mukoviszidosepatienten sind hier gemeinsam mit gesunden Geschwisterkindern oder Kindern, die Bruder oder Schwester verloren haben. Unter der Leitung von Ute Löschel kümmern sich sieben Erzieherinnen, zwei Auszubildende, Praktikanten und „Bufdis“ (Bundesfreiwilligendienst) ganztägig um die Patienten von null bis 16 Jahren.

In vier Gruppen werden die Jungen und Mädchen betreut, alle beginnen mit „Sch“: Das Schtorchennest beherbergt die Kleinsten bis dreieinhalb Jahren, es folgen Schnecken- und Schildkrötengruppe und im Schlupfloch werden die Großen zwischen zehn und 16 Jahren betreut. Was allen Gruppen gleich ist: „Hier können alle aus ihrer Sonderrolle ausbrechen und dürfen einfach Kind sein“, sagt Erzieherin Miriam Söhnlein. Kind – nicht Patient, nicht Bruder oder Schwester eines kranken oder verstorbenen Kindes. In ihren Gruppen dürfen sich alle ausprobieren, spielen, Kontakte knüpfen und auch lernen, sich in eine Gemeinschaft zu integrieren. Was selbstverständlich scheint, ist für die Kinder in Tannheim oft alles andere als das. „Wir hatten schon einen Fünfjährigen in der Gruppe, der aufgrund seiner schweren Erkrankung noch nie mit anderen Kindern zusammen war“, erinnert sich Miriam Söhnlein. Sein bisheriger Alltag hatte sich in Kliniken und zu Hause abgespielt.

Den Eltern hält die Kinder- und Jugendabteilung den Rücken frei, um selbst Therapieangebote wahrzunehmen – oder einfach einmal in Ruhe spazieren zu gehen, lautet der Leitsatz der Klinik doch: „Der Patient heißt Familie.“ Alle sollen hier zur Ruhe kommen, als Familie zusammenfinden, wenn Krankheit oder Tod das Beziehungsgefüge auseinandergerissen haben.

„Es braucht viel Einfühlungsvermögen“, sagt Ute Löschel. Zum einen muss das Team in kürzester Zeit eine Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufbauen, zum anderen könnten sich vor allem die kleinsten Patienten nur schwer von den Eltern trennen, selbst wenn es nur für wenige Stunden ist. Ute Löschel bringt eine langjährige Erfahrung mit, weiß, wie sehr Grenzsituationen Kindern und Jugendlichen zusetzen. „Eltern erreichen ihre Kinder oft gar nicht.“ Die 56-jährige Erzieherin hat vor ihrer Zeit in Tannheim fünf Jahre lang in einer psychosomatischen Klinik in Freiburg gearbeitet und sich in einer Weiterbildung zur Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche qualifiziert.

Ihr Team arbeitet eng mit den anderen Abteilungen zusammen. In regelmäßigen Sitzungen tauscht man sich aus, gibt aber auch Beobachtungen aus dem Alltag weiter. „Wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Kind Probleme mit der Feinmotorik hat, besprechen wir das mit den Ergotherapeuten, damit dem Kind geholfen werden kann“, nennt Miriam Söhnlein ein Beispiel. Die zweifache Mutter arbeitet seit elf Jahren in der Tannheimer Nachsorgeklinik, hat hier schon ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Ursprünglich wollte sie danach Sozialpädagogik studieren. „Aber die Praxis war mir dann doch lieber“, sagt sie und lacht.

Die Praxis, in der das Team mit Problemen konfrontiert wird, die im normalen Kindergartenalltag eher nicht vorkommen – zumindest nicht in dieser Zahl: Tod, Trauer, schwere Krankheit, schmerzhafte Therapien. Medikamente, die zwischendurch nach ärztlicher Anordnung verabreicht werden müssen. Aber auch die Praxis, in der der kleine Franz-Levi angerannt kommt und möchte, dass Miriam Söhnlein den Spielzeugzug zurück auf die Schienen stellt. Ganz normaler Kindergartenalltag in einer Zeit, in der für die Familie ansonsten nichts normal ist.